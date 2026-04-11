Mengapa Persahabatan dengan Perempuan Membuat Pria Lebih Terbuka dan Nyaman Secara Emosional, Ini Jawabannya!

JawaPos.com - Dalam kehidupan sosial, sebagian besar individu cenderung membangun hubungan pertemanan dengan orang yang memiliki kesamaan gender.

Pola ini terbentuk secara alami melalui lingkungan, pengalaman bersama, serta norma sosial yang berkembang sejak usia dini.

Tidak mengherankan jika persahabatan lintas gender sering kali dianggap sebagai sesuatu yang kurang umum.

Namun, di balik kecenderungan tersebut, terdapat dinamika menarik yang mulai banyak dikaji dalam psikologi sosial.

Persahabatan antara pria dan perempuan dalam konteks non-romantis ternyata memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari hubungan sesama gender.

Relasi ini tidak hanya memperkaya pengalaman sosial, tetapi juga memberikan dampak emosional yang signifikan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pria yang memiliki sahabat perempuan cenderung lebih terbuka, lebih nyaman secara emosional, serta merasakan kedekatan yang lebih dalam.

Artikel ini mengulas 3 alasan utama yang menjelaskan mengapa persahabatan lintas gender dapat memberikan manfaat penting bagi pria yang dirangkum dari Psychology Today pada Sabtu (11/04).

1. Pria Lebih Mudah Mengungkapkan Perasaan

Dalam banyak situasi, pria sering kali menghadapi tekanan sosial untuk menjaga citra kuat dan tidak menunjukkan kerentanan.