Rahasia Jadi Lebih Pede, Simak 7 Bahasa Tubuh yang Menunjukkan Bahwa Kamu Percaya Diri!

JawaPos.com - Percaya diri atau pede adalah sesuatu yang perlu dimiliki oleh semua orang. Dengan percaya diri, seseorang bisa melakukan apa saja dan mengapa apa saja yang diinginkan dengan lebih mudah.

Mulai dari mendapat nilai bagus di presentasi kelompok, mengesahkan kerjasama bisnis sampai meminang seseorang untuk dijadikan pasangan. Kepercayaan diri yang baik bisa membawa seseorang sejauh manapun mereka inginkan.

Kamu mungkin merupakan salah satu dari sekian banyak orang yang kurang percaya diri. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu ingin lebih percaya diri dalam menghadapi dunia dan seisinya.

Berubah menjadi percaya diri tentu bukan hal mudah dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin. Selain niat dna juga kemauan, ada bahasa tubuh tertentu yang bisa kamu praktikkan untuk lebih percaya diri.

Beberapa bahasa tubuh ini bisa menjadi petunjuk tersirat pada lawan bicara bahwa kamu adalah seseorang yang pede atau percaya diri. Dikutip dari Very Well Mind dan Indeed, berikut ini merupakan 7 bahasa tubuh yang menunjukkan percaya diri:

1. Kontak Mata Fokus

Bahasa tubuh pertama yang menunjukkan bahwa kamu percaya diri adalah kontak mata. Pastikan ketika kamu bicara dengan orang lain, kamu menatap dengan jelas mata orang tersebut.

Pertahankan kontak mata tersebut dan fokus pada orang lain yang sedang berbicara. Jangan sampai kamu melepaskan pandangan dan pusatkan perhatian pada orang tersebut.

2. Posisi Wajah Tegak