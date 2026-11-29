JawaPos.com - Sebanyak enam warga Papua yang sempat ditolak keberangkatannya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, akhirnya diizinkan terbang menuju Vanuatu. Hal ini setelah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan mediasi atas penyelesaian persoalan enam warga Papua tersebut.

Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media, Thomas Harming Suwarta, mengatakan penyelesaian persoalan itu turut mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kami mendapat informasi, Bapak Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan langsung agar rombongan warga Papua yang sempat tertahan di imigrasi untuk diberangkatkan," kata Thomas di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Minggu (29/11).

Atas koordinasi yang dilakukan Kementerian HAM, lanjut Thomas, pihak Imigrasi menindaklanjutinya. Mereka diberangkatkan pada penerbangan dan jadwal yang akan disesuaikan.

"Pihak imigrasi juga akan segera menindaklanjuti untuk urusan tiket dan segala macam urusan administrasi keberangkatan dengan mencari penerbangan berikut yang terdekat," ujar Thomas.

Menurut Thomas, instruksi Presiden tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam mempercepat penyelesaian persoalan yang sebelumnya menghambat perjalanan enam warga Papua itu.

Kementerian HAM juga telah menjalin komunikasi dengan sejumlah instansi terkait untuk mendapatkan kejelasan mengenai alasan penundaan keberangkatan, sekaligus mencari solusi agar persoalan tersebut dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Thomas memastikan, hasil koordinasi lintas instansi tersebut telah memberikan kepastian bagi keenam warga Papua. Mereka kini telah memperoleh persetujuan keimigrasian untuk meneruskan perjalanan menuju Vanuatu.

"Melalui koordinasi dan komunikasi yang kami lakukan, persoalan ini sudah menemukan jalan keluar. Termasuk status keimigrasian enam warga Papua yang sebelumnya belum dapat diberangkatkan kini telah mendapatkan izin dari pihak Imigrasi untuk melanjutkan perjalanan ke Vanuatu," jelasnya.

Lebih lanjut, Thomas menekankan bahwa Kementerian HAM telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan persoalan penolakan keberangkatan tersebut mendapatkan penanganan yang tepat.

Kementerian HAM menilai, penyelesaian persoalan itu harus tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

"Kementerian HAM memandang bahwa setiap pelaksanaan kewenangan negara, termasuk di bidang keimigrasian, perlu senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kepastian hukum, keterbukaan informasi, yang merupakan bagian penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak warga negara," tegasnya.

Thomas berharap, penyelesaian persoalan tersebut dapat menjadi contoh pentingnya komunikasi dan koordinasi antarlembaga pemerintah dalam menangani persoalan masyarakat.