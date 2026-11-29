JawaPos.com - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur memastikan akan mendalami setiap informasi baru terkait kasus tewasnya siswi SMAN 7 Kota Malang, Silva Nur Intania Putri. Termasuk kabar adanya terduga pelaku lain yang disebut-sebut sempat mencekoki minuman keras (miras) kepada korban.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, menegaskan bahwa sekecil apa pun petunjuk yang masuk, termasuk bukti rekaman video yang diserahkan keluarga korban kepada Kapolda Jatim, sedang dianalisis secara mendalam oleh tim penyidik.

"Itu merupakan bagian yang akan kami dalami. Sekecil apa pun informasi, termasuk kemarin Pak Kapolda sudah mendapatkan informasi dari pihak keluarga ada video ya, yang didapatkan dari pihak keluarga," ujar Jules, Minggu (29/11).

Jules menegaskan, bilamana nanti ditemukan adanya pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kejadian peristiwa mengakibatkan Silva meninggal, maka akan diproses secara tegas dan profesional.

Menanggapi desakan publik mengenai kemungkinan penerapan pasal pembunuhan berencana dalam perkara ini, Jules menjelaskan, kepolisian wajib bertindak berdasarkan fakta hukum serta kecukupan alat bukti. Saat ini, penyidik menjerat keempat tersangka remaja putri yang ditahan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang dengan pasal penganiayaan secara bersama-sama terhadap anak.

Meski demikian, Polda Jatim membuka ruang diskusi bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengkaji kemungkinan penerapan pasal lain apabila dalam proses penyidikan ditemukan unsur perencanaan yang matang di balik pengeroyokan tersebut.

Jules mengatakan, upaya tersebut ditempuh demi memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pihak keluarga korban, kendati para pelaku berstatus di bawah umur.