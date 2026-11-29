Nihayatul yang akrab disapa Ninik menegaskan, apabila unsur pembunuhan berencana terbukti berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang sah, para pelaku harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Ini bukan lagi perkara yang bisa dipandang sebagai konflik biasa, apalagi dianggap kenakalan anak. Ketika kekerasan berujung pada hilangnya nyawa seseorang, kita berhadapan dengan tindak pidana serius. Jika terdapat unsur perencanaan, hal itu harus diusut secara mendalam dan pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” kata Ninik kepada wartawan, Minggu (29/11).

Ia menilai, kematian Silva harus menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, ditutup-tutupi, ataupun diselesaikan hanya melalui kesepakatan damai tanpa mempertimbangkan proses hukum dan hak keluarga korban untuk memperoleh keadilan.

Ninik pun meminta kepolisian mengusut setiap aspek dalam perkara tersebut, mulai dari kronologi, motif, hingga kemungkinan adanya persiapan atau perencanaan sebelum kekerasan terjadi. Seluruh pihak yang diduga memiliki keterlibatan juga harus diperiksa dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, dan transparansi.

“Jangan sampai ada fakta yang terabaikan, jangan sampai ada pihak yang dilindungi, dan jangan sampai keluarga korban harus berjuang sendirian untuk mendapatkan keadilan. Semua pihak yang diduga terlibat harus diperiksa secara objektif. Penegakan hukum harus berpihak pada kebenaran dan memastikan hak korban serta keluarga terpenuhi,” ujarnya.

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Lebih lanjut, Ninik mengingatkan bahwa apabila pihak yang diduga melakukan tindak pidana masih berstatus anak, proses penanganannya tetap harus mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Namun, penerapan aturan perlindungan anak tersebut harus tetap memperhatikan hak korban, kepentingan keadilan, serta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Menurutnya, prinsip perlindungan terhadap anak tidak boleh dijadikan alasan untuk mengesampingkan keseriusan tindak pidana maupun mengabaikan hak korban dan keluarganya. Negara tetap memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh fakta terungkap dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.

“Perlindungan anak bukan berarti mengabaikan keadilan bagi korban. Ketika seorang anak kehilangan nyawanya akibat tindak pidana, negara wajib hadir. Hukum harus berjalan, fakta harus diungkap, dan pertanggungjawaban harus ditegakkan sesuai ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Selain mendesak penegakan hukum, Ninik juga mendorong evaluasi terhadap lingkungan sosial dan sekolah, termasuk sistem pengawasan serta upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

Ia menilai, tragedi yang menimpa Silva menjadi peringatan bahwa perlindungan anak harus diwujudkan melalui langkah nyata, mulai dari pencegahan, deteksi dini, penanganan laporan, hingga pengawasan yang berkelanjutan.