JawaPos.com - Tim hukum eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai fakta-fakta yang terungkap selama sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024, tidak menunjukkan bukti adanya keterlibatan langsung kliennya dalam kasus itu.

Pernyataan tersebut disampaikan kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, jelang sidang tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (30/11).

Mellisa mengatakan, rangkaian fakta persidangan tidak memperlihatkan adanya hubungan yang jelas antara kliennya dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan sejumlah pihak di lingkungan Kementerian Agama.

Menurut dia, tidak ditemukan bukti mengenai perintah, keterlibatan, penyalahgunaan kewenangan, maupun upaya memperkaya diri yang dilakukan Gus Yaqut.

Karena itu, seorang menteri tidak bisa secara otomatis dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan bawahannya hanya karena hubungan struktural dalam pemerintahan.

Mellisa menegaskan, pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada perbuatan individual yang dapat dibuktikan.

Hubungan jabatan semata tidak cukup untuk menjerat seseorang tanpa adanya keterkaitan antara tindakan terdakwa, unsur penyalahgunaan kewenangan, keuntungan yang diperoleh, serta kerugian negara sebagaimana didakwakan.

"Bahkan ahli menerangkan bahwa apabila terdapat perpindahan uang dari pihak swasta kepada pejabat publik di lingkungan Kementerian Agama, konstruksi pasal yang relevan harus dilihat dari unsur suap atau gratifikasi, bukan serta-merta dipaksakan sebagai perkara kerugian keuangan negara," kata Mellisa kepada wartawan, Minggu (29/11).

Berdasarkan berbagai keterangan yang muncul di persidangan, Mellisa meyakini Yaqut semestinya dibebaskan dari dakwaan.

Dia menilai seluruh unsur tindak pidana yang dituduhkan harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui alat bukti, bukan sekadar dibangun berdasarkan asumsi atau dugaan yang tidak terkonfirmasi.

Mellisa tak memungkiri, persoalan pertanggungjawaban pidana seorang menteri atas tindakan pejabat di bawahnya memang menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian selama persidangan.

JPU KPK beberapa kali mendalami posisi Gus Yaqut sebagai pimpinan tertinggi Kementerian Agama dalam perkara pembagian kuota haji tambahan tersebut.

Dalam persidangan pada 5 November 2026, ahli hukum pidana Prof Romli Atmasasmita yang dihadirkan JPU turut menguraikan prinsip pertanggungjawaban pidana individual.

Dia mengingatkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum atau equality before the law.

Romli berpandangan, pihak yang diduga meminta uang dengan memanfaatkan jabatan maupun tekanan harus diproses hukum apabila unsur tindak pidananya terpenuhi.

Namun, pertanggungjawaban tersebut tidak serta-merta dapat dialihkan kepada pihak lain hanya karena hubungan kedinasan.

"Tanggung jawabnya individual. Tidak boleh dikait-kaitkan kepada orang lain," tegas Romli.

Yaqut Didakwa Rugikan Negara Rp 622 Miliar Adapun, Yaqut didakwa melakukan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

Yaqut disebut menyebabkan kerugian keuangan negara hingga mencapai Rp 622.090.207.166,41 atau Rp 622 miliar.

Selain menimbulkan kerugian negara, Jaksa KPK mendakwa Yaqut memperoleh keuntungan pribadi sebesar USD 271.500 atau sekitar Rp 4,8 miliar.

Yaqut didakwa bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba.

Ia disebut mengatur perubahan penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan pada 2024 menjadi 50 persen.

Jaksa menyatakan perubahan tersebut tidak didasarkan pada kajian teknis yang dapat menjadi landasan kebijakan.

Jaksa juga menyebut dugaan tindak pidana tersebut tidak hanya memberikan keuntungan kepada Yaqut.

Sejumlah pihak lain, termasuk korporasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), disebut turut memperoleh keuntungan.

Atas perkara tersebut, Yaqut didakwa melanggar Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.