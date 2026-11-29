JawaPos.com – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan meluruskan pernyataannya, yang menyebut pengusaha tambang nike Arif Kurniawan aktor terkait dugaan kasus makar yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dia menegaskan, Arif belum dapat disebut sebagai aktor makar karena statusnya baru sebatas terindikasi.

Syahganda mengaku perlu memberikan klarifikasi agar pernyataannya tidak disalahartikan.

Menurut dia, dirinya tidak pernah secara tegas menyebut Arif Kurniawan sebagai aktor makar, melainkan hanya menyampaikan adanya indikasi keterlibatan.

"Saya sudah sebutkan kemarin itu, itu indikasi, ya. Saya itu minta ralat, tidak diralat itu karena saya tidak ngomong apa namanya Kurniawan ini, Arif Kurniawan sebagai aktor, tapi terindikasi," kata Syahganda kepada wartawan di Jakarta, dikutip Minggu (29/11).

Dia menjelaskan, dugaan makar tidak bisa dilepaskan dari kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang memiliki peran lebih besar. Namun, ia tak menampik bahwa Arif Kurniawan dekat dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

"Karena apa? Karena makar itu kan pasti ada pendananya, pasti ada kingmaker-nya, pasti ada ininya. Nah, karena dia bagian dari yang diperiksa, yang bagian dari orang yang sangat dekat dengan Pak Listyo Sigit dan lain-lain, tentu dia bisa terindikasi," ujarnya.

Karena itu, Syahganda kembali menekankan pentingnya membedakan antara seseorang yang telah terbukti menjadi aktor makar dengan pihak yang baru terindikasi dalam kasus dugaan makar yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi terindikasi, ya. Sekali lagi, sekali lagi tolong teman-teman media jangan suka pelintir-pelintir kan," tegasnya.

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Selain memberikan klarifikasi, Syahganda juga menyinggung keberadaan Arif Kurniawan yang disebut telah meninggalkan Indonesia ketika aparat melakukan pengejaran.

Informasi tersebut, kata dia, sudah sempat disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kabinet terbatas.

"Iya, itu, itu dia sudah keluar-keluar. Jadi pas dikejar sama kepolisian, waktu sidang kabinet terbatas sebelum Bapak Presiden berangkat ke Filipina dulu, ASEAN Meeting dan APEC, itu saya ikut di dalam rapat kabinet terbatas itu, dilaporkan oleh Bapak Kapolri bahwa dia sudah hengkang dari Indonesia," ungkap Syahganda.

Meski demikian, dia menegaskan keberadaan Arif saat ini tetap perlu ditelusuri.

Menurut dia, aparat penegak hukum perlu mencari tahu bagaimana yang bersangkutan bisa meninggalkan Indonesia ketika sedang menjadi perhatian aparat.

Terlebih, Arif Kurniawan yang merupakan beneficial owner PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Nah, itu harus dicari itu. Saya nanti saya cari, ya. Itu karena kita memang apa harus mencari tahu itu, kenapa bisa jalan? Jangan-jangan dia bisa lewat mana, gitu loh," imbuhnya.

Sempat Sebut Arif Kurniawan Aktor Makar Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan sebelumnya menduga, pengusaha tambang Arif Kurniawan merupakan aktor intelektual di balik dugaan upaya makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dia menilai, dugaan keterlibatan aktor intelektual tidak bisa dilepaskan dari kemungkinan adanya kepentingan politik dan oligarki.

"Kita melihat bahwa indikasi aktor intelektual itu adalah penguasa tambang, namanya Arif Kurniawan, salah satunya bagian daripada ini. karena aktor intelektual itu pasti di belakangnya adalah politik dan oligarki," ucap Syahganda dalam keterangan tertulis, Jumat (27/11).

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Tak hanya itu, Syahganda juga mengklaim Arif Kurniawan saat ini telah meninggalkan Indonesia. Dia menduga pengusaha tambang tersebut saat ini berada di luar negeri, tepatnya di Tiongkok.

"Oligarki terbesar salah satunya di Indonesia ini dikuasai oleh namanya Arif Kurniawan dan dia sudah melarikan diri, mungkin ke China," ujarnya.