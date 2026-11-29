JawaPos.com - Empat remaja perempuan yang terlibat dalam kasus pengeroyokan siswi SMAN 7 Kota Malang hingga meninggal dunia kini menjalani penahanan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang.

Penyidik memiliki waktu maksimal dua minggu sejak penetapan pelaku untuk menyelesaikan berkas dan melimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kapolresta Malang Kota Kombespol Danang Setiyo Pambudi mengatakan, Penahanan dilakukan setelah penyidik menetapkan keempatnya sebagai pelaku dalam perkara tersebut.

Menurut dia penahanan dilakukan pada Jumat (27/11) malam.

Sebelumnya, penyidik telah menggelar perkara sekitar pukul 10.00 WIB untuk menentukan status hukum keempat anak berhadapan dengan hukum (ABH).

“Kemarin telah dilakukan gelar perkara sekitar pukul 10.00 WIB dan mereka langsung kami lakukan penahanan mulai tadi malam,” ujar Danang Setiyo Pambudi, Sabtu (28/11).

Keempat ABH ditempatkan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang setelah kepolisian berkoordinasi dengan pihak terkait.

Lokasi tersebut memiliki fasilitas yang disiapkan untuk menampung anak yang berhadapan dengan hukum.

Danang menjelaskan, penempatan itu dilakukan karena keterbatasan fasilitas penahanan khusus anak.

Di Jawa Timur, lembaga pemasyarakatan khusus anak saat ini hanya tersedia di Kota Blitar.

“Jadi, kemarin kami sudah koordinasi dan tempatnya di sini di Lapas Perempuan. Ada tempat yang memang telah disiapkan dan kami tempatkan di situ khusus untuk anak-anak,” jelas Danang Setiyo Pambudi.

Setelah penahanan dilakukan, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Malang Kota kini mengejar penyelesaian berkas perkara.

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Polisi berkoordinasi dengan jaksa agar proses pemberkasan dapat berjalan bersamaan dan pelimpahan perkara tidak melewati batas waktu yang ditentukan.

“Maksimal dua minggu dari sekarang, berkas perkara harus sudah selesai. Kami koordinasi dengan JPU Kejaksaan agar proses pemberkasan bisa simultan,” ungkap Danang Setiyo Pambudi.

Meski keempat ABH telah ditahan, penyidik masih mendalami perkara tersebut. Pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk mengantisipasi adanya fakta maupun alat bukti baru yang dapat memperkuat proses hukum.

Polisi juga memastikan penanganan perkara tidak akan dipengaruhi latar belakang keluarga para pelaku.

Hal itu disampaikan Danang menanggapi informasi yang beredar mengenai dugaan salah satu orang tua ABH merupakan anggota Polri.

“Siapa pun orang tuanya, latar belakangnya, pekerjaannya apa. Yang jelas, siapa yang melakukan tindak pidana maka harus dimintai pertanggungjawaban,” tegas Danang.

Sebelumnya, empat pelajar perempuan berinisial CAN (16), SP (16), IDH (17), dan WRLI (16) ditetapkan sebagai pelaku pengeroyokan hingga meninggal dunia terhadap siswi kelas XII SMAN 7 Kota Malang.

Penetapan dilakukan setelah penyidik menjalani serangkaian pemeriksaan dan gelar perkara pada Jumat (27/11).

Peristiwa tersebut bermula pada Rabu (25/11/2026) malam. Korban dijemput dari rumahnya di Kecamatan Blimbing, kemudian dibawa menuju kawasan Perumahan Bulan Terang Utama.

Di lokasi itu, korban mengalami pengeroyokan hingga kondisinya melemah.

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Setelah melihat kondisi korban, para pelaku membawanya ke rumah salah satu dari mereka untuk diberi minyak kayu putih.