JawaPos.com - Aparat Polresta Malang Kota memproses hukum pelaku pengeroyokan terhadap yang mengakibatkan siswi SMAN 7 Malang berinisial SN, 17, meninggal dunia. Proses itu tidak akan terpengaruh terhadap latar belakang orang tua pelaku, meskipun pejabat.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setiyo mengatakan, latar belakang orang tua tidak akan memengaruhi proses hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH) tersebut.

"Siapa pun orang tuanya, background-nya, pekerjaannya apa, yang jelas kita mempertanggungjawabkan siapa yang melakukan pidana, kita harus mintai pertanggungjawaban," ujar Danang di Instagram Polresta Malang Kota, Sabtu (28/11).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pertanyaan publik mengenai kabar bahwa orang tua para pelaku berasal dari kalangan pejabat, termasuk aparat kepolisian dan anggota dewan. Informasi tersebut turut memicu perhatian dan kemarahan masyarakat terhadap kasus pengeroyokan yang berujung maut tersebut.

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Danang menyebut jajaran Polresta Malang Kota tetap memproses perkara sesuai fakta-fakta yang ditemukan penyidik. Meskipun beredar informasi bahwa ada dugaan keterkaitan orang tua pelaku dengan institusi kepolisian, proses hukum tetap berjalan.

"Sesuai dengan fakta-fakta, kemarin banyak beredar ada orang tuanya anggota Polri, soal anggota Polri, tetap saat ini juga kita sudah menetapkan tersangka dan kita lakukan penahanan," tandasnya.

Sebelumnya, empat anak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan siswa SMAN 7 Malang dan berujung meninggal dunia. Mereka telah menjalani penahanan di Lapas Perempuan. Polresta Malang Kota memastikan seluruh tersangka tetap menjalani proses hukum dan tidak dipulangkan.

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Sebagaimana diberitakan Radar Malang (Jawa Pos Group) pada Sabtu (28/11), kepastian tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Polresta Malang Kota, Jumat (27/11). Pernyataan itu sekaligus merespons informasi mengenai penanganan para tersangka setelah penetapan status hukum mereka.