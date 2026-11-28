JawaPos.com - Hasil sementara pemeriksaan forensik jenazah Silva Nur Intania Putri, siswi kelas XII SMAN 7 Malang yang menjadi korban penganiayaan hingga meninggal dunia mengarah pada afiksia atau kekurangan oksigen akibat gangguan sirkulasi dan fungsi jantung.

Selain itu, Tim forensik juga menemukan luka memar di kepala bagian belakang sebelah kanan.

Diameternya sekitar tiga sentimeter. Luka memar juga ditemukan di telinga atas sebelah kiri. Lebarnya sekitar 2,5 sentimeter.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setiyo Pambudi Sukarno mengatakan kesimpulan penyebab kematian korban masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan.

Salah satunya pemeriksaan patologi anatomi. Itu adalah pemeriksaan yang ditujukan untuk melihat perubahan struktur sel, jaringan, dan organ tubuh akibat suatu penyakit atau cedera (benturan).

”Kami masih menunggu hasil resmi dan pemeriksaan lebih mendalam dari tim forensik,” jelasnya, saat dikuti Jawa Pos Radar Malang, Jumat (28/11/2026).

Diberitakan sebelumnya, Silva meninggal dunia setelah diduga menjadi korban perundungan dan pengeroyokan oleh sejumlah temannya.

Peristiwa dugaan pengeroyokan itu disebut terjadi di kawasan Perumahan Jalan Ki Ageng Gribig, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Namun, kronologi lengkap kejadian tersebut belum diketahui.

Korban sempat mendapatkan pertolongan medis di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang. Namun, nyawanya tidak tertolong.