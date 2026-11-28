JawaPos.com - Kasus perundungan yang berujung pada meninggalnya seorang remaja putri berinisial SN (17) di Kota Malang, Jawa Timur, menjadi alarm bagi orang tua. Psikilog Forensik UI Muhammad Iqbal menyebut bahwa kasus itu mengingatkan anak juga bisa menjadi pelaku kekerasan.

"Kasus perundungan berakhir merenggut nyawa seorang remaja putri di Malang, Jawa Timur, menjadi alarm bagi kita semua bahwa sekarang bukan hanya khawatir anak kita menjadi korban, tapi yang mengerikan ketika anak kita menjadi pelaku," ujarnya, Sabtu (28/11).

Menurut Iqbal, orang tua perlu mengevaluasi sejauh mana anak dipersiapkan secara psikologis untuk memasuki kehidupan remaja. Termasuk, apakah anak mampu menjalani kehidupan secara sehat di tengah perkembangan era digital.

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Ia mengingatkan, pelaku perundungan tidak selalu merupakan anak yang kurang percaya diri, kurang kasih sayang, atau berasal dari keluarga bermasalah. Pelaku juga bisa merupakan anak yang populer, berprestasi, bahkan memiliki kemampuan sosial yang baik.

Karena itu, orang tua perlu mewaspadai anak yang memiliki pola perilaku agresif berulang, gemar mengintimidasi, menunjukkan kekejaman, serta memiliki empati dan rasa bersalah yang rendah. Apabila berlangsung secara persisten, perilaku tersebut berpotensi berkembang menjadi gangguan tingkah laku atau conduct disorder.

Dari perspektif psikologi keluarga, Iqbal menilai keberhasilan pengasuhan selama ini kerap diukur dari kepatuhan anak di rumah dan prestasinya di sekolah. Padahal, ada indikator lain yang tidak kalah penting, yakni bagaimana anak memperlakukan orang lain ketika tidak berada dalam pengawasan orang tua.

Relasi sosial dan kemampuan membangun pertemanan menjadi bagian penting dalam membentuk life skill atau kecakapan hidup anak. Kemampuan tersebut diperlukan agar anak mampu menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan, termasuk ketika berhadapan dengan konflik dan perbedaan.

Iqbal menjelaskan, keluarga merupakan tempat pertama anak belajar mengenai kekuasaan, kasih sayang, keadilan, hingga cara menyelesaikan konflik. Cara orang tua memperlakukan pasangan, menghadapi perbedaan pendapat, menegur kesalahan, serta memperlakukan orang yang lebih lemah turut menjadi pendidikan psikologis bagi anak.

Sebaliknya, kurangnya keteladanan, perhatian, dan kasih sayang dapat menjadi salah satu pemicu anak menunjukkan perilaku agresif ketika menyelesaikan masalah.

Dalam perspektif psikologi Islam, Iqbal mengingatkan bahwa memasuki usia akil balig bukan sekadar persoalan kematangan biologis. Fase tersebut juga menandai dimulainya tanggung jawab moral seseorang atas setiap perbuatannya.

Islam memberikan perhatian besar terhadap pengendalian diri atau mujahadatun nafs, yang berkaitan dengan kemampuan seseorang mengendalikan emosi atau self control.

Iqbal mengingatkan kembali ajaran Rasulullah SAW mengenai makna kekuatan yang sesungguhnya. Orang yang kuat bukanlah mereka yang menang dalam pergulatan, melainkan orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah.