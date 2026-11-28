JawaPos.com - Ada sejumlah alasan yang membuat anak bisa tega melakukan perundungan hingga menyebabkan meninggal dunia, seperti dalam kasus SMAN 7 Malang. Secara psikologi, perilaku perundungan yang dilakukan remaja bisa dipicu oleh keinginan mendapatkan pengakuan, popularitas, hingga kekuasaan di lingkungan pertemanan.

Dorongan tersebut dapat membuat remaja melakukan tindakan agresif, bahkan membenarkan perilaku menyakiti orang lain ketika mendapat dukungan dari kelompoknya.

Fenomena itu menjadi salah satu hal yang perlu dicermati dalam kasus penganiayaan terhadap siswi berinisial SN (17) di Kota Malang, Jawa Timur. Korban yang merupakan siswi SMAN 7 Malang tersebut meninggal dunia setelah diduga dianiaya empat remaja perempuan di kawasan Perumahan Bulan Terang Utama (BTU), Kecamatan Kedungkandang. Polisi masih mendalami motif kejadian, termasuk dugaan persoalan asmara.

Psikolog Forensik Pascasarjana Universitas Islam (UIM) Muhammad Iqbal menjelaskan, masa pubertas merupakan periode ketika anak mengalami perubahan hormonal, perkembangan seksualitas, serta meningkatnya kebutuhan akan pengakuan dan pengaruh teman sebaya.

Namun, kematangan fisik tidak selalu berjalan seiring dengan kematangan psikologis. Kesenjangan tersebut dapat memengaruhi cara remaja menghadapi persoalan, termasuk ketika berhadapan dengan penolakan dan perbedaan pendapat.

"Salah satu persoalan umum remaja adalah masalah percintaan dan rasa suka. Ketika mulai mengenal perasaan cinta, remaja cenderung agresif dan posesif, tetapi belum tentu mampu dan siap menghadapi penolakan," jelas Iqbal, Sabtu (28/11).

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Menurut Assoc Prof Universitas Paramadina itu, remaja juga memiliki kebutuhan untuk dihargai dan diterima dalam kelompok pertemanan. Akan tetapi, kebutuhan tersebut belum tentu diimbangi kemampuan menerima perbedaan maupun bersikap kritis terhadap perilaku kelompoknya.

Perundungan tidak selalu terjadi karena pelaku tidak mampu mengendalikan emosi. Penelitian Salmivalli (2021) menunjukkan, perilaku tersebut juga bisa menjadi strategi remaja untuk mendapatkan popularitas, kekuasaan, dan status sosial dalam kelompok.

Artinya, perilaku agresif berpotensi terus berulang apabila mendapatkan dukungan atau pengakuan dari lingkungan pertemanan. Bahkan, tindakan yang sebenarnya salah bisa dianggap wajar ketika dilakukan bersama-sama.

Hal itu berkaitan dengan konsep moral disengagement yang dijelaskan Albert Bandura. Konsep tersebut menggambarkan kondisi ketika seseorang mampu membenarkan tindakan yang bertentangan dengan nilai moral yang diketahuinya.

"Seseorang mengetahui bahwa menyakiti orang lain itu salah, tetapi dapat mencari pembenaran atas tindakannya," ungkapnya.

Karena itu, menurut Iqbal, remaja tidak cukup hanya memahami perbedaan antara perilaku benar dan salah. Mereka juga perlu memiliki kematangan moral serta keberanian mempertahankan prinsip ketika lingkungan pertemanannya melakukan tindakan yang keliru.

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Pelaku Perundungan Tak Selalu Anak Bermasalah Iqbal menambahkan, anggapan bahwa pelaku perundungan selalu berasal dari keluarga bermasalah atau memiliki kepercayaan diri rendah tidak sepenuhnya tepat. Pelaku juga bisa merupakan anak yang populer, berprestasi, bahkan memiliki kemampuan sosial yang baik.

Karakteristik yang perlu diwaspadai justru pola perilaku agresif yang dilakukan berulang kali. Misalnya, gemar mengintimidasi, menunjukkan kekejaman, serta memiliki empati dan rasa bersalah yang rendah.

Apabila perilaku tersebut berlangsung secara persisten, kondisi itu berpotensi berkaitan dengan gangguan tingkah laku atau conduct disorder. Meski demikian, penilaian mengenai kondisi tersebut tetap membutuhkan pemeriksaan profesional.