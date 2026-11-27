JawaPos.com - Sidang kasus dugaan pengancaman dengan terdakwa Bangun Paulus Tudungta sudah memasuki babak akhir. Jumat (27/11), terdakwa dan penasihat hukumnya menyampaikan duplik di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus).

Dalam duplik tersebut, pihak Bangun Paulus menolak replik yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang sebelumnya. Mereka meminta majelis hakim tetap memutus perkara sesuai dengan pleidoi yang juga sudah dibacakan. Yakni membebaskan dirinya dari tuntutan jaksa.

”Saya memohon kepada yang mulia bahwa satu, mohon yang mulia menetapkan dan memutuskan sesuai dengan pleidoi yang saya ajukan atau kami ajukan,” kata Bangun Paulus di ruang sidang.

Kedua, lanjut dia, majelis hakim menolak seluruh replik JPU. Ketiga, menyatakan dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Kemudian keempat, membebaskan dirinya dari dalam tahanan. Atas duplik tersebut JPU Andri Saputra tidak banyak komentar.

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Menurut Andri, duplik merupakan hak terdakwa dan penasihat hukumnya. Sehingga dia tidak terlalu banyak komentar. Saat ini, dia hanya berharap majelis hakim memutus kasus tersebut sesuai dengan tuntutan dan fakta-fakta dalam persidangan yang sudah terungkap.

”Kita lihat saja nanti putusan hari Senin (tanggal 30 November 2026),” ungkap dia saat ditanyai oleh awak media.

Sesuai dengan tuntutannya, Andri menyatakan bahwa kini sidang bergantung pada putusan majelis hakim. Seluruh saksi sudah diperiksa. Berbagai fakta telah terungkap dalam persidangan. Sebagai jaksa, dia mengharapkan putusan sesuai dengan tuntutan.

”harapan kami sebagai penuntut umum tentu tuntutan kami terbukti ya, sesuai yang kami sampaikan,” ujarnya.