JawaPos.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka dokumen kontrak pengadaan jasa influencer dengan total nilai mencapai Rp 10,79 miliar. Permintaan tersebut menyusul penelusuran ICW terhadap tiga paket pengadaan jasa publikasi yang seluruhnya dimenangkan PT Rans Animasi Indonesia.

Peneliti ICW Eva Nurcahyani mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan informasi kepada KKP untuk memperoleh dokumen terkait ketiga paket pengadaan tersebut. Menurutnya, keterbukaan diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui sekaligus mengawasi penggunaan anggaran negara.

Tiga paket pengadaan yang menjadi perhatian ICW meliputi Influencer Engagement pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun Anggaran 2025 senilai Rp 3,59 miliar.

Selanjutnya, terdapat paket Influencer Engagement untuk Pembangunan BINS pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kontrak Rp 3,6 miliar.

Sementara paket ketiga merupakan jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2026 senilai Rp 3,6 miliar.

Eva menilai, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk jasa influencer tersebut perlu disertai penjelasan mengenai dasar kebutuhan yang jelas. Sebab, pengadaan dengan nilai miliaran rupiah harus memiliki perencanaan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Pengadaan jasa influencer dengan nilai kontrak yang sangat besar perlu disertai pertanggungjawaban yang jelas," kata Eva dalam keterangan tertulis, Jumat (27/11).

Dia menyebut, KKP semestinya menjelaskan alasan pengadaan jasa influencer, indikator keberhasilan yang digunakan, hingga pertimbangan dalam menentukan penyedia dan figur influencer yang dilibatkan. Tanpa dokumen yang terbuka, publik akan kesulitan menilai apakah penggunaan anggaran tersebut benar-benar sesuai kebutuhan.

Selain persoalan perencanaan, ICW juga menyoroti proses pemilihan penyedia jasa. Menurut Eva, pengadaan yang melibatkan pihak ketiga memiliki sejumlah risiko, mulai dari penentuan perusahaan penyedia, negosiasi harga, hingga penilaian terhadap hasil pekerjaan.

Karena itu, ICW meminta KKP membuka dokumen pemilihan penyedia melalui mekanisme e-purchasing, berita acara negosiasi atau mini-kompetisi, serta daftar penyedia maupun produk pembanding yang sebelumnya dipertimbangkan.

"Informasi ini penting untuk memastikan proses pengadaan berlangsung secara kompetitif, transparan, dan tidak diarahkan secara khusus untuk menguntungkan pihak tertentu," ucapnya.

Eva menegaskan, keterbukaan proses pemilihan penyedia menjadi salah satu instrumen penting untuk mencegah praktik pengadaan yang tidak kompetitif maupun potensi konflik kepentingan. Terlebih, nilai kontrak dari ketiga paket tersebut secara keseluruhan mencapai Rp 10,79 miliar.

Menurutnya, publik tidak cukup hanya mendapatkan informasi bahwa kegiatan publikasi telah dilaksanakan, tetapi juga perlu mengetahui keluaran dan manfaat yang dihasilkan dari penggunaan anggaran tersebut.

Untuk menguji hal itu, ICW meminta KKP memberikan salinan kontrak beserta adendumnya, berita acara serah terima, laporan hasil pekerjaan, dokumen pembayaran, hingga laporan evaluasi kegiatan. Seluruh dokumen tersebut diperlukan untuk mencocokkan pelaksanaan pekerjaan dengan kerangka acuan kerja dan spesifikasi teknis yang telah disepakati.

"Dokumen tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara kerangka acuan kerja atau spesifikasi teknis yang sudah ditentukan dalam kontrak dengan keluaran yang dihasilkan," tegasnya.

Permohonan informasi yang diajukan ICW, lanjut Eva, memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 22 UU KIP menjadi dasar bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik. Selain itu, Pasal 11 Ayat (1) huruf e mengatur bahwa perjanjian badan publik dengan pihak ketiga merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Ketentuan tersebut juga diperkuat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pasal 14 Ayat (2) huruf i juncto Pasal 15 Ayat (9) mengatur kewajiban pengumuman informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara berkala, mulai tahap perencanaan, pemilihan, hingga pelaksanaan.

Sementara Pasal 21 ayat (1) huruf d mengatur bahwa surat perjanjian dengan pihak ketiga beserta dokumen pendukungnya wajib tersedia setiap saat.

Di luar persoalan pengadaan, ICW turut menyampaikan keberatan atas peristiwa yang dialami timnya ketika mendatangi kantor KKP. Setelah menyerahkan surat permohonan informasi, tim ICW bersama awak media melakukan doorstop untuk menyampaikan substansi permohonan tersebut kepada masyarakat.

"Namun, saat hendak meninggalkan kantor, petugas keamanan justru menahan mereka dengan alasan kegiatan doorstop belum mendapatkan izin," jelasnya.

Eva menilai, persoalan tersebut menjadi catatan tersendiri mengenai keterbukaan KKP terhadap partisipasi masyarakat. Terlebih, lanjut Eva, tidak ada penyampaian mengenai aturan maupun mekanisme perizinan doorstop sejak awal kedatangan mereka.