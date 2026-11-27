JawaPos.com - Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Evy Retno Budiarty yang beralamat di Jalan Ngagel Nomor 77 A-B, Ngagel, Wonokromo, Surabaya, nampak sepi dan tidak ada aktivitas pada Jumat (27/11) malam.

Di halaman kantor terparkir beberapa unit mobil dan motor dari warga yang tengah menikmati kuliner pada malam hari. Itu tak lain karena di samping kiri kantor notaris tersebut terdapat penjual sate, sementara di sisi sebelah kanan terdapat angkringan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkonfirmasi telah menggeledah kantor notaris tersebut pada Kamis (26/11). Penggeledaham yang dilakukan berkaitan dengan penyidikan dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak atas tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Namun demikian, tidak nampak ada garis KPK yang dipasang di kantor tersebut. Artinya kantor notaris tersebut masih tetap diperbolehkan beroperasi meskipun sempat digeledah penyidik dari lembaga anti rasuah.

Berdasarkan keterangan dari penjaga parkir yang enggan disebutkan namanya, kantor notaris tersebut tetap beroperasi normal pada Jumat (27/11). Namun demikin, sang juru parkir tidak mengetahui terkait adanya penggeledahan yang dilakukan KPK.

"Tadi buka bormal. Jam 8 pagi udah buka sampai sore. Saya gak tahu (soal penggeledahan yang dilakukan KPK)" ujarnya kepada JawaPos.com.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari upaya penyidik mengumpulkan bukti tambahan untuk memperkuat konstruksi perkara.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, bahwa pada Kamis (26/11), penyidik melakukan kegiatan penggeledahan di salah satu Kantor Notaris di Wilayah Kota Surabaya, dan rumah pihak terkait yang juga berlokasi di Surabaya," kata Budi.

Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik menemukan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan aktivitas pengurusan pertanahan.

Penyidik mengamankan buku catatan mengenai pengurusan pertanahan serta memo yang memuat informasi terkait pemberian uang kepada pejabat ATR/BPN.