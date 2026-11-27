JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim membeberkan sejumlah kebijakan yang pernah diterapkannya untuk mempermudah pelayanan keimigrasian. Salah satunya, memberikan tenggang waktu selama 30 hari kepada pemohon yang telah mengajukan permohonan sebelum izin tinggalnya berakhir.

Menurut Silmy, kebijakan tersebut diterapkan untuk memberikan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, langkah tersebut juga dimaksudkan agar pemohon tidak langsung dikenai denda akibat keterlambatan atau overstay ketika proses permohonan masih berlangsung.

Hal itu disampaikan Silmy saat menanggapi keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kamis (26/11).

Jaksa menghadirkan tiga saksi dari perusahaan biro jasa, yakni Direktur PT Mandira Anugerah Sehati Agus Haryanto, Komisaris PT Indo Jasa Konsultan Anindita Pratiwi, serta Komisaris PT Guanhuat Sukses Abadi, Jack.

Dalam persidangan tersebut, terungkap adanya transaksi keuangan hingga puluhan miliar rupiah yang melibatkan sejumlah perusahaan biro jasa pengurusan dokumen keimigrasian. Transaksi itu disebut sebagai pembayaran jasa atau fee atas kerja sama antarbiro jasa dalam membantu pengurusan izin tinggal WNA.

Menanggapi fakta tersebut, Silmy menegaskan bahwa masyarakat maupun WNA sebenarnya dapat mengurus dokumen keimigrasian secara langsung tanpa harus menggunakan jasa perantara. Dia menyebut proses penerbitan izin tinggal dapat diselesaikan dalam waktu lima hari sepanjang seluruh persyaratan telah dipenuhi.

“Sebetulnya tidak perlu menggunakan biro jasa pun, lima hari izin tinggal bagi warga negara asing pasti terbit, asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum yang berlaku. Hal itu diakui sendiri oleh para saksi dalam persidangan," kata Silmy.

Silmy kemudian menjelaskan sejumlah pembenahan yang pernah dilakukan selama menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi hingga Wamen Imipas. Salah satu kebijakan yang disorot adalah penghapusan ketentuan mengenai konsultan keimigrasian sejak Februari 2025.

Dengan perubahan tersebut, WNA memiliki keleluasaan untuk mengajukan permohonan maupun memperpanjang izin tinggal secara mandiri. Pengajuan juga dapat dilakukan dari negara asal ataupun lokasi lainnya selama pemohon memiliki akses terhadap sistem pelayanan keimigrasian Molina.

Menurut Silmy, penyederhanaan prosedur dan digitalisasi pelayanan tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara. Dia mengklaim, pembenahan sistem keimigrasian berhasil meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara signifikan.

"Kemudahan itulah yang mendorong peningkatan penerimaan negara bukan pajak dari sektor keimigrasian dari rata-rata Rp 2 triliun menjadi Rp 7,6 triliun, kemudian Rp 9 triliun hingga Rp 10 triliun per tahun", tegas Silmy.

Dalam kesempatan yang sama, Silmy turut menyoroti keterangan para saksi terkait dugaan aliran uang dalam perkara tersebut. Dia menyatakan, para saksi mengaku tidak pernah memberikan uang kepada petugas imigrasi maupun kepada dirinya.

“Yang menarik dalam fakta persidangan, para saksi sama-sama mengakui tidak memberikan uang kepada petugas imigrasi. Dan yang lebih penting mereka mengakui tidak mengenal saya dan juga tidak pernah memberikan setoran kepada saya,” ujar Silmy.

Berdasarkan keterangan tersebut, Silmy menilai transaksi puluhan miliar rupiah yang terungkap di persidangan merupakan hubungan komersial antara perusahaan-perusahaan biro jasa. Dia menegaskan, aktivitas bisnis tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan dirinya.

Sementara itu, kuasa hukum Silmy, Dodi S. Abdulkadir, menilai keterangan para saksi menjadi bagian penting untuk menguji unsur pemaksaan sebagaimana yang didakwakan dalam perkara tersebut. Dia berpandangan, fakta persidangan justru menunjukkan adanya hubungan bisnis antara perusahaan-perusahaan biro jasa.

“Dari fakta yang ada, sejak tahun 2019 hingga 2026 PT Indo Jasa Konsultan menyerahkan puluhan milyar kepada dua perusahaan biro jasa yaitu PT Guanhuat melalui saksi Jack selaku Direktur dan PT Mandiri Anugerah Sehati melalui saksi Agus selaku Direktur karena kedua biro jasa tersebut membantu PT Indo Jasa Konsultan selaku pemohon dokumen keimigrasian,” tutur Dodi.

Dodi juga menjelaskan bahwa transformasi pelayanan keimigrasian dilakukan melalui digitalisasi Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina). Dengan sistem elektronik tersebut, pengajuan visa dan izin tinggal dapat dilakukan secara daring sehingga pemohon tidak harus bertatap muka secara langsung dengan petugas imigrasi.

Dia menambahkan, proses pengajuan dokumen keimigrasian dapat berjalan selama pemohon memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan melunasi kewajiban pembayaran PNBP sesuai ketentuan. Apabila masih terdapat dokumen yang belum lengkap, sistem akan memberikan pemberitahuan agar pemohon segera melakukan perbaikan atau melengkapinya secara elektronik.

"Pengurusan visa, izin tinggal, maupun perubahan status keimigrasian pada umumnya dapat diselesaikan dalam waktu lima hingga tujuh hari kerja. Durasi tersebut bergantung pada kelengkapan dokumen serta kondisi sistem pelayanan," imbuhnya.

Silmy Karim Didakwa Terima Rp 1,2 Miliar dari Pemerasan Izin Tinggal WNA Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, didakwa terlibat dalam praktik pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Silmy disebut menerima uang yang diduga berasal dari praktik pemerasan dengan total mencapai Rp 1,2 miliar.

Hal itu diungkapkan jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan terhadap Silmy Karim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kamis (29/10).

"Terdakwa Silmy Karim mendapatkan uang total sebesar Rp 1.200.000.000," tegas jaksa.

Silmy disebut melakukan pemerasan secara bersama-sama dengan sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

Mereka adalah Saffar Muhammad Godam selaku Plt Dirjen Imigrasi, Jaya Saputra selaku Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Tessar Bayu Setyaji selaku Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Ditjen Imigrasi, serta Bagus Bramantyo yang menjabat sebagai Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.

Selain itu, terdapat Gusti Benardiansyah selaku staf Subdit Izin Tinggal Ditjen Imigrasi dan Juniadi Sri Priambudi yang menjabat Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS).