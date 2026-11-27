JawaPos.com - Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membantah pemeriksaan dirinya dalam kasus dugaan makar terkait dengan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Dia juga menepis pemeriksaan pada Jumat (27/11) itu berkaitan dengan video viral dirinya.

Bantahan tersebut memang tidak diungkapkan secara langsung. Namun, Budi Arie menunjukkan gesture bantahan dan melambaikan tangan saat ditanya oleh awak media soal keterkaitan kasus dugaan makar dengan Jokowi. Secara tegas, dia menyebut, kasus itu tidak terkait dengan video viral dirinya.

”Mengenai video analisa saya yang viral nggak ada kaitannya dengan makar,” tegas dia.

Video yang dimaksud oleh Budi Arie adalah rekaman dirinya bersama Jokowi. Video itu beredar luas di media sosial (medsos). Dalam video tersebut, dia tampak berbincang dengan Jokowi. Melalui penjelasannya terkait video itu, Budi Arie mengaku sempat membisikan kepada Jokowi bahwa instingnya mengatakan pemilu 2029 bisa saja lebih cepat.

Selain menyangkal keterkaitan video tersebut dengan pemeriksaan hari ini, Budi Arie mengaku tidak mengenal para tersangka kasus dugaan makar yang ditangani oleh Bareskrim Polri. Menurut pengakuannya, yang dia kenal hanya Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

”Sebagai warga negara yang baik, saya berkewajiban membantu penyidikan dalam perkara makar. Kedua, saya tidak mengenal para tersangka, kecuali Pak LSP (Listyo Sigit Prabowo) karena beliau kolega saya di kabinet Pak Jokowi dan kabinet Pak Prabowo,” terang dia kepada awak media.

Selain Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Bareskrim Polri telah menetapkan lima tersangka lain dalam kasus tersebut. Yakni Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Irjen Pol Slamet Uliandi, Brigjen Pol Tedjo Kusumo, dan Kombes Pol Iman Imanuddin.

”Tapi, setelah saya tak menjadi menteri hampir satu tahun saya tak pernah berkomunikasi dengan yang bersangkutan (LSP),” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa hari ini Budi Arie dipanggil bersama seorang saksi lainnya. Yakni, mantan Asisten Pribadi (Aspri) Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) Devid Agus Yunanto.

”Jumat ini Budi Arie sudah hadir (di Bareskrim Polri),” kata Susatyo kepada awak media.

Namun, setelah ditunggu oleh penyidik, Devid tidak kunjung datang. Penyidik Bareskrim Polri memastikan bahwa yang bersangkutan mangkir dan akan diperiksa pada Senin pekan depan (30/11).

”Rencana Senin (panggilan pemeriksaan kedua),” terang jenderal bintang satu Polri tersebut.

Tidak hanya Budi Arie dan Devid, pada Kamis (26/11), Bareskrim Polri telah memanggil dan memeriksa mantan kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri Komjen Pol Marthinus Hukom.

”Kemarin Kamis, telah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap Komjen Marthinus Hukom,” imbuhnya.