JawaPos.com - Melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pada Jumat (27/11), Kombes Pol Iman Imanuddin dipecat secara tidak hormat. Majelis etik yang menyidangkan mantan direktur reserse kriminal umum (dirreskrimum) Polda Metro Jaya itu menyatakan Iman terbukti melanggar aturan hingga dijatuhi hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa sidang etik dengan terduga pelanggar Iman Imanuddin berlangsung sejak pukul 09.00 WIB tadi pagi. Sidang itu berlangsung cukup panjang hingga pukul 18.45 WIB. Sesuai dengan rencana awal, sebanyak sembilan orang saksi dihadirkan dalam persidangan tersebut. Baik secara langsung maupun dalam jaringan (daring).

"Wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar dalam pemeriksaan sidang, saat menjabat direktur reserse kriminal umum Polda Metro Jaya telah memberikan perintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses penegakan hukum," kata Trunoyudo kepada awak media.

Perwira menengah (pamen) Polri yang pernah menangani kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) itu memerintahkan penghentian penyidikan atau SP3 atas laporan polisi yang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Utara (Jakut). Atas perbuatan itu, Iman diputus melanggar etik.

"Putusan sidang KKEP, pertama sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Dan kedua, sanksi administratif, yaitu penempatan pada tempat khusus selama 17 hari yang sudah dijalani pelanggar dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri," jelas Trunoyudo.

Atas putusan etik tersebut, Iman telah mengajukan banding.Trunoyudo memastikan, setiap dugaan pelanggaran etik akan ditindak oleh Polri. Menurut dia, instansinya tidak pandang bulu dan memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Seluruh proses penegakan hukum, lanjut dia, menjunjung etika, prosedur, profesional, proporsional.