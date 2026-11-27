JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penggelembungan harga atau mark up dalam pengadaan 9.222 mangkok sop ayam untuk memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-222 Kabupaten Klaten.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menemukan indikasi ketidakwajaran harga dalam pengadaan tersebut. Sop ayam yang semestinya seharga Rp 10.000 hingga Rp 15.000 per mangkok diduga dinaikkan menjadi Rp 35.000.

“Dari pengadaan yang dilakukan dengan harga wajar sekitar satu mangkok itu berkisar di angka Rp 10.000 sampai Rp 15.000, tapi kemudian diduga di-mark-up hingga mencapai sekitar Rp 35.000 per mangkok,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/11).

Budi menjelaskan, jumlah sop ayam yang disiapkan untuk kegiatan tersebut mencapai 9.222 mangkok. Pembiayaannya berasal dari anggaran yang dialokasikan melalui seluruh kecamatan di Kabupaten Klaten.

Dalam proses pengadaan itu, KPK juga menemukan dugaan pengondisian pihak swasta yang ditetapkan sebagai pemenang. Pihak tersebut merupakan tersangka Muhammad Amin Wahyu Utomo dari PT MWC.

“Yaitu tersangka AMN (Muhammad Amin Wahyu Utomo selaku pihak swasta dari PT MWC). Ya, termasuk yang menyusun RAB (Rancangan Anggaran Biaya) juga AMN tersebut,” ujarnya.

KPK menduga, Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo menyalahgunakan kewenangannya dengan meminta kontribusi anggaran dari seluruh kecamatan untuk membiayai kegiatan penyajian ribuan porsi sop ayam tersebut.

Padahal, kebutuhan anggaran untuk kegiatan itu sebelumnya telah dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Akibatnya, permintaan penggunaan anggaran dari kecamatan tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Di mana terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang, bahwa seluruh kecamatan di Klaten diminta partisipasinya untuk menggunakan anggaran tersebut dengan melanggar ketentuan yang berlaku,” ucap Budi.

Tidak hanya pengadaan sop ayam, penyidik juga mengungkap dugaan penyimpangan dalam penganggaran sosialisasi Peraturan Daerah (Perda). Seluruh kecamatan disebut diminta mengalokasikan anggaran untuk membayar honorarium narasumber yang berasal dari anggota DPRD Kabupaten Klaten.

Namun, dalam pelaksanaannya KPK menemukan adanya dugaan pembayaran honorarium yang melebihi ketentuan. Persoalan tersebut kemudian menjadi salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Hal inilah yang kemudian menjadi temuan BPK dan diduga didrop atau dihilangkan temuan tersebut oleh Tersangka AL selaku Kepala Perwakilan BPK Jateng,” ujarnya.

Budi menambahkan, pengalokasian honorarium narasumber tidak hanya dibebankan kepada kecamatan. Anggaran serupa juga ditemukan dalam 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diminta menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Perda dengan melibatkan para legislator.

Selain itu, penyidik KPK mendeteksi dugaan pemberian honorarium kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Klaten melalui kegiatan yang diduga fiktif. Kegiatan tersebut disebut tersebar di hampir seluruh OPD, dengan dokumen surat pertanggungjawaban yang diduga dibuat untuk mengesankan kegiatan benar-benar terlaksana.

“Anggaran honor kegiatan Forkompinda ini diduga sudah direncanakan sejak awal pembahasan anggaran dengan memasukan ke dalam DAK OPD. Pemberian Honor Forkompinda ini juga menjadi temuan BPK Jateng yang kemudian dihilangkan,” tuturnya.

Atas temuan tersebut, KPK meminta anggota DPRD Klaten yang menerima kelebihan pembayaran honorarium narasumber pada tahun anggaran 2025 dan 2026 agar mengembalikan uang tersebut melalui Inspektorat Kabupaten Klaten.

Permintaan serupa juga ditujukan kepada seluruh anggota Forkopimda yang diduga menerima honorarium dari kegiatan yang terindikasi fiktif. KPK meminta pengembalian dana dilakukan melalui Inspektorat Klaten.