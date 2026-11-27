JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor notaris dan rumah pihak terkait di Kota Surabaya pada Kamis (26/11), terkait penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Lembaga antirasuah turut membagikan gambar penggeledahan terhadap kantor Notaris yang menjadi sasaran penggeledahan.

Dalam foto yang dibagikan, terlihat penyidik mengenakan rompi KPK tengah mencari sejumlah dokumen.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kantor Notaris yang menjadi objek penggeledahan tersebut yakni kantor Notaris Evy Retno Budiarty, S.H., M.H.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari upaya penyidik mengumpulkan bukti tambahan untuk memperkuat konstruksi perkara.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, bahwa pada Kamis (26/11), penyidik melakukan kegiatan penggeledahan di salah satu Kantor Notaris di Wilayah Kota Surabaya, dan rumah pihak terkait yang juga berlokasi di Surabaya," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (27/11).

Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik menemukan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan aktivitas pengurusan pertanahan.

Penyidik mengamankan buku catatan mengenai pengurusan pertanahan serta memo yang memuat informasi terkait pemberian uang kepada pejabat ATR/BPN.

"Dalam penggeledahan tersebut, Penyidik melakukan penyitaan sejumlah Barang Bukti Elektronik (BBE) dan beberapa dokumen, termasuk buku catatan mengenai pengurusan pertanahan serta memo terkait pemberian uang kepada Pejabat ATR/BPN," ungkap Budi.

KPK selanjutnya akan mendalami seluruh barang bukti yang telah diamankan tersebut. Penyidik akan melakukan penelaahan dan analisis terkait berbagai temuan dari objek penggeledahan.

"Penyidik akan menelaah dan menganalisis setiap temuan dalam rangkaian penggeledahan tersebut," jelasnya.

KPK Tetapkan 8 Tersangka Dugaan Suap Pengurusan HGB Sebagaimana diketahui, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Senin (14/9).

Operasi senyap tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta dugaan penerimaan lainnya.

Lembaga antirasuah menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk orang kepercayaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

Kedelapan tersangka itu yakni, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Arif Sugiyanto alias Gus Arif, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Ada pula Dirjen Pengendalian Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Adrianto Pitojo Adi, serta Rizal Pahlevi dari pihak swasta.

KPK mengamankan barang bukti uang mencapai Rp 106,3 miliar. KPK menduga, Summarecon terlibat dugaan suap dalam pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor.

Diduga, Adrianto Pitojo Adi selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk menyerahkan uang Rp 1,5 miliar untuk membuka blokir dan memproses pemecahan HGB Summarecon.