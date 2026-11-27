JawaPos.com - Mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri Komjen Pol Marthinus Hukom mengaku sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan makar di Bareskrim Polri.

Pemeriksaan terhadap Marthinus berlangsung pada Kamis (26/11). Menurut Marthinus dia datang memenuhi panggilan sebagai saksi karena merasa marah karena anak buahnya digunakan untuk melakukan operasi bernuansa politik.

”Yang jelas saya marah karena dia menggunakan anak buah saya di Densus (88 Antiteror Polri) untuk operasi-operasi politik,” ungkap dia saat dikonfirmasi oleh awak media.

Secara tegas, Marthinus menyatakan bahwa materi pemeriksaan terhadap dirinya terkait dengan kasus dugaan makar yang menyeret Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan beberapa jenderal lainnya.

”Saya diperiksa sebagai saksi kasus makar LSP (Listyo Sigit Prabowo) dan kelompoknya. (Saya diperiksa) sebagai anak buah Sigit yang melawan kebijakan-kebijakannya yang melanggar undang-undang,” tegas dia.

Usai memeriksa Marthinus, penyidik Bareskrim Polri memanggil Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dan eks Asisten Pribadi (Aspri) Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) Devid Agus Yunanto hari ini (27/11).

”Jumat ini Budi Ari sudah hadir (di Bareskrim Polri) dan Devid,” kata Susatyo kepada awak media.

Sejauh ini, belum disampaikan secara terperinci materi pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut. Namun, Bareskrim memastikan bahwa pemeriksaan tersebut terkait dengan kasus dugaan makar yang telah menyeret beberapa nama besar sebagai tersangka.

Yakni Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (mantan kapolri), Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi. Selain itu dua tersangka lain adalah Brigjen Pol Tedjo Kusumo serta Kombes Pol Iman Imanuddin.