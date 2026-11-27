JawaPos.com – Nama pengusaha tambang nikel Arif Kurniawan mendadak menjadi sorotan publik, dan profilnya pun dicari.

Itu setelah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menyebut Arif sebagai salah satu sosok yang terindikasi menjadi aktor intelektual di balik dugaan upaya makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut menambah panjang persoalan yang membelit Arif, setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkannya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dugaan TPPU ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Baca Juga:Bakom Duga Pengusaha Tambang Arif Kurniawan jadi Aktor Intelektual Makar

Syahganda menyebut, dugaan keterlibatan aktor intelektual tidak bisa dilepaskan dari kemungkinan adanya kepentingan politik dan oligarki.

"Kita melihat bahwa indikasi aktor intelektual itu adalah penguasa tambang, namanya Arif Kurniawan, salah satunya bagian daripada ini. karena aktor intelektual itu pasti di belakangnya adalah politik dan oligarki," kata Syahganda dalam keterangan tertulis, Jumat (27/11).

Syahganda juga mengklaim Arif Kurniawan saat ini telah meninggalkan Indonesia. Dia menduga pengusaha tambang tersebut saat ini berada di luar negeri, tepatnya di Tiongkok.

"Oligarki terbesar salah satunya di Indonesia ini dikuasai oleh namanya Arif Kurniawan dan dia sudah melarikan diri, mungkin ke China," ujarnya.

Meski demikian, Syahganda menyatakan dugaan keterlibatan Arif sebagai aktor intelektual masih perlu ditelusuri lebih lanjut.

Menurut dia, Presiden Prabowo telah memberikan tugas kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra untuk mendalami persoalan tersebut.

Dia menekankan, kepolisian dan BIN memiliki tugas berbeda dalam mengusut dugaan upaya makar tersebut.

Kepolisian akan berfokus pada aspek penegakan hukum, sementara BIN diharapkan menelusuri pihak-pihak yang diduga berada di balik peristiwa tersebut.

"Kalau polisi, dia pasti ending-nya persoalan hukum. Artinya, nanti masuk pasal-pasal berkaitan dengan hukum. Tapi kalau Badan Intelijen, pastinya dia mencari aktor intelektual," jelasnya.

Profil Arif Kurniawan Arif bukan pemain baru dalam industri pertambangan nasional. Dia dikenal sebagai salah satu pengusaha yang memiliki jaringan bisnis perdagangan bijih nikel dalam skala besar.

Bahkan, namanya pernah mendapat julukan sebagai Raja Nikel Indonesia karena pengaruh jaringan perusahaannya dalam rantai pasok komoditas tersebut.

Mengutip laporan Bloomberg yang dipublikasikan pada Desember 2025, Arif mengawali perjalanan bisnisnya dengan bekerja di Glencore Plc, perusahaan perdagangan komoditas global asal Swiss.

Pada awal 2000-an, dia bekerja di kantor Glencore Jakarta. Karirnya dimulai dari divisi perdagangan batu bara sebelum kemudian berpindah ke unit bisnis nikel.

Setelah sempat meninggalkan perusahaan pada 2013 untuk merintis usaha sendiri, Arif kembali bergabung dengan Glencore.

Namun, keinginannya memperluas bisnis perdagangan bijih nikel di Indonesia disebut tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari perusahaan tersebut.

Baca Juga:Bareskrim Kantongi Data Digital dalam Kasus Dugaan Makar Listyo Sigit Cs

Arif kemudian memilih membangun bisnis secara mandiri. Pada 2015, dia mendirikan PT Dua Delapan Resources (DDR). Nama perusahaan tersebut merujuk pada angka 28, yang merupakan nomor atom unsur nikel.

Perusahaan itu mulai mengembangkan unit perdagangan bijih nikel pada tahun 2018.

Arif membangun jaringan yang menghubungkan para penambang lokal dengan perusahaan pengolahan dan pemurnian nikel atau smelter, terutama perusahaan yang berasal dari Tiongkok.

Kemampuan berbahasa Mandarin, selain bahasa Indonesia dan Inggris, turut menjadi modal dalam membangun hubungan bisnis dengan para pelaku industri asal Tiongkok.

Dijuluki Raja Nikel Indonesia Bisnis Arif berkembang seiring meningkatnya investasi pembangunan smelter nikel di Indonesia.

Baca Juga:Bareskrim Polri Buka Suara Soal Salah Ketik Bendera One Piece dan Kaos ACAB Barbuk Makar

Jaringan perdagangan yang dibangunnya membuat perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengannya memiliki posisi penting dalam rantai pasok bijih nikel nasional.

Perusahaan-perusahaan Arif disebut menguasai sekitar sepertiga perdagangan domestik bijih nikel Indonesia pada 2024.

Nilai transaksi yang dikaitkan dengan perdagangan tersebut diperkirakan mencapai USD 3 miliar.

Bersama mitra bisnisnya, Edi Liu Amas, Arif juga disebut memiliki kepentingan di sedikitnya 20 konsesi pertambangan yang tersebar di sejumlah wilayah penghasil nikel di Indonesia.

Total luas konsesi di berbagai wilayah tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 71.000 hektare.

Baca Juga:Tersangka Kasus Makar Brigjen Tedjo Kusumo Jalani Sidang Etik di Mabes Polri

Besarnya jaringan bisnis itu membuat namanya dikenal di kalangan industri pertambangan, meskipun Arif relatif jarang tampil di ruang publik.

Ditetapkan sebagai Tersangka TPPU Kasus Nikel Di tengah besarnya jaringan bisnis tersebut, Arif kini menghadapi proses hukum di Kejagung. Pada Rabu (25/11), penyidik menetapkannya sebagai tersangka TPPU bersama PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ).

Penetapan tersangka tersebut merupakan pengembangan perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.

Dalam perkara ini, Arif disebut sebagai pengendali sekaligus pemilik manfaat atau beneficial owner PT BSJ.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menjelaskan, penyidik menduga Arif melakukan sejumlah transaksi untuk menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari aktivitas pertambangan bermasalah.

Baca Juga:Eks Aspri Jokowi Belum Penuhi Panggilan Bareskrim Terkait Kasus Makar

Sumber kekayaan yang dipersoalkan penyidik antara lain diduga berasal dari penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi PT BSJ secara melawan hukum, serta penjualan bijih nikel dari aktivitas pertambangan berdasarkan izin tersebut.

PT BSJ diketahui memiliki wilayah izin usaha seluas 1.030 hektare di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara.

Area tersebut terdiri atas 244,98 hektare areal penggunaan lain serta 797,02 hektare kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Dalam pengembangan penyidikan, Kejagung juga menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Barang bukti yang diamankan meliputi uang tunai sekitar Rp 55,8 miliar dan emas batangan seberat sekitar 37 kilogram.

Adapun, Arif Kurniawan dihadapkan terhadap dua persoalan berbeda yang menyeret namanya. Pertama, perkara dugaan TPPU yang tengah ditangani Kejagung.