JawaPos.com - Bareskrim Polri masih menunggu konfirmasi dari Devid Agus Yunanto. Mantan asisten pribadi (aspri) Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) itu belum hadir memenuhi panggilan penyidik.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa hari ini (27/11), Devid sudah dipanggil oleh penyidik untuk diperiksa dalam kasus dugaan makar.

”Untuk Devid Agus Yunanto masih kami tunggu konfirmasi kehadirannya,” terang Susatyo saat dikonfirmasi oleh awak media.

Menurut Susatyo, hanya Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang sudah mendatangi Gedung Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan hari ini.

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”Jumat ini Budi Arie sudah hadir (di Bareskrim Polri),” kata jenderal bintang satu Polri tersebut.

Tidak hanya dua nama tersebut, pada Kamis (26/11), Bareskrim Polri telah memanggil dan memeriksa mantan kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri Komjen Pol Marthinus Hukom.

”Kemarin Kamis, telah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap Komjen Marthinus Hukom,” imbuhnya.

Sejauh ini, belum disampaikan secara terperinci materi pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut. Namun, Bareskrim memastikan bahwa pemeriksaan tersebut terkait dengan kasus dugaan makar yang telah menyeret beberapa nama besar sebagai tersangka.

Yakni Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (mantan kapolri), Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi. Selain itu dua tersangka lain adalah Brigjen Pol Tedjo Kusumo serta Kombes Pol Iman Imanuddin.