JawaPos.com – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menduga, pengusaha tambang Arif Kurniawan merupakan aktor intelektual di balik dugaan upaya makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dia menilai, dugaan keterlibatan aktor intelektual tidak bisa dilepaskan dari kemungkinan adanya kepentingan politik dan oligarki.

"Kita melihat bahwa indikasi aktor intelektual itu adalah penguasa tambang, namanya Arif Kurniawan, salah satunya bagian daripada ini. karena aktor intelektual itu pasti di belakangnya adalah politik dan oligarki," kata Syahganda dalam keterangan tertulis, Jumat (27/11).

Tak hanya itu, Syahganda juga mengklaim Arif Kurniawan saat ini telah meninggalkan Indonesia. Dia menduga pengusaha tambang tersebut saat ini berada di luar negeri, tepatnya di Tiongkok.

"Oligarki terbesar salah satunya di Indonesia ini dikuasai oleh namanya Arif Kurniawan dan dia sudah melarikan diri, mungkin ke China," ujarnya.

Meski demikian, Syahganda menyatakan dugaan keterlibatan Arif sebagai aktor intelektual masih perlu ditelusuri lebih lanjut.

Menurut dia, Presiden Prabowo telah memberikan tugas kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra untuk mendalami persoalan tersebut.

Dia menekankan, kepolisian dan BIN memiliki tugas berbeda dalam mengusut dugaan upaya makar tersebut.

Kepolisian akan berfokus pada aspek penegakan hukum, sementara BIN diharapkan menelusuri pihak-pihak yang diduga berada di balik peristiwa tersebut.

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"Kalau polisi, dia pasti ending-nya persoalan hukum. Artinya, nanti masuk pasal-pasal berkaitan dengan hukum. Tapi kalau Badan Intelijen, pastinya dia mencari aktor intelektual," jelasnya.

Bahkan, Arif Kurniawan saat ini telah menyandang status tersangka dalam kasus tambang nikel yang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung).

Arif Kurniawan merupakan penerima manfaat atau beneficial owner PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), dan terjerat dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013-2025.

Arif diduga terlibat dalam upaya menyamarkan aset yang bersumber dari tindak pidana korupsi pengelolaan pertambangan nikel di Sultra.

Kejagung menduga sejumlah tindakan dilakukan untuk menyembunyikan asal-usul kekayaan tersebut, termasuk membawa dana ke luar wilayah Indonesia.

Dugaan tindak pidana pencucian uang itu disebut berlangsung di Jakarta, Sulawesi Tenggara, serta sejumlah lokasi lain, baik di dalam maupun luar negeri.