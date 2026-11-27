JawaPos.com - Nama Budi Arie Setiadi kembali menjadi perhatian publik. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sekaligus Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) itu diperiksa penyidik Bareskrim Polri dalam perkara dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo Subianto, Jumat (27/11).

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, membenarkan kehadiran Budi Arie untuk memberikan keterangan kepada penyidik.

"Jumat ini Budi Arie sudah hadir dan Devid," kata Susatyo kepada wartawan, Jumat (27/11).

Dalam pemeriksaan tersebut, Budi Arie berstatus sebagai saksi. Selain dirinya, penyidik juga memeriksa mantan ajudan sekaligus asisten pribadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Devid Agus Yunanto.

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Namun, kepolisian belum mengungkap secara rinci materi yang didalami dari kedua saksi tersebut.

Profil Budi Arie Setiadi Budi Arie merupakan pria kelahiran Jakarta, 20 April 1969. Ia merupakan lulusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) pada 1996.

Dia kemudian melanjutkan pendidikan magister Manajemen Pembangunan Sosial di kampus yang sama dan menyelesaikannya pada 2006.

Semasa menjadi mahasiswa, Budi Arie aktif dalam berbagai organisasi. Dia pernah menjabat Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FISIP UI pada 1994 serta menjadi Presidium Senat Mahasiswa UI periode 1994/1995.

Kiprahnya juga terlihat dalam dunia pers mahasiswa ketika dipercaya menjadi redaktur pelaksana Majalah Suara Mahasiswa UI pada 1993-1994.

Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, Budi Arie mengawali perjalanan profesionalnya sebagai jurnalis. Dia pernah bekerja di Media Indonesia pada 1994-1996 sebelum ikut merintis Mingguan Ekonomi Kontan dan berkarier di media tersebut hingga 2001. Pada 1998, dia juga menginisiasi pendirian surat kabar Bergerak yang lahir di tengah gerakan Reformasi.

Perjalanan politiknya kemudian berkembang melalui PDI Perjuangan. Budi Arie pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta periode 2005-2010 serta Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.

Namanya semakin dikenal setelah mendirikan organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) pada Agustus 2013. Organisasi tersebut menjadi salah satu kelompok relawan yang mendukung Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Budi Arie pun dipercaya memimpin Projo sebagai ketua umum.

Kariernya di pemerintahan dimulai ketika Presiden Jokowi menunjuknya sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Oktober 2019. Hampir empat tahun menduduki posisi tersebut, Budi Arie kemudian dipercaya menggantikan Johnny G. Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada 17 Juli 2023.

Setelah pemerintahan berganti, Budi Arie kembali masuk jajaran kabinet Presiden Prabowo Subianto. Dia dilantik sebagai Menteri Koperasi dalam Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024. Namun, posisinya berakhir setelah Presiden Prabowo melakukan perombakan kabinet pada September 2025.

Kini, pemeriksaan Budi Arie dalam perkara dugaan makar menjadi perkembangan baru dalam penyidikan yang menyeret sejumlah mantan pejabat tinggi Polri. Bareskrim sebelumnya telah menetapkan enam orang sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.