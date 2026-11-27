JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten.

KPK mendapati dugaan rekayasa anggaran di pemkab Klaten, salah satunya pembayaran honor narasumber untuk kegiatan fiktif.

Dalam sepekan terakhir, penyidik secara maraton memeriksa sejumlah pihak yang diduga mengetahui praktik penyimpangan anggaran di pemerintahan daerah tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan dilakukan terhadap berbagai unsur pemerintahan, mulai dari pejabat organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD).

Pemeriksaan tersebut salah satunya berkaitan dengan dugaan pemotongan insentif upah pungut oleh bupati.

Selain menelusuri dugaan pemotongan insentif, penyidik juga mendalami sejumlah proyek yang diduga diperoleh pihak-pihak di lingkaran dekat bupati.

KPK tengah mengurai bagaimana proyek-proyek tersebut diberikan serta kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses penganggarannya.

"Sepekan ini Penyidik secara estafet melakukan pemeriksaan sejumlah pihak, di antaranya para pejabat OPD, Camat, hingga pegawai pada BPKPAD yang diduga dilakukan pemotongan insentif upah pungutnya oleh Bupati," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (27/11).

KPK juga menelusuri dugaan penyimpangan dalam penganggaran kegiatan pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), yakni makan sop ayam dalam jumlah terbanyak.

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Kegiatan tersebut diduga telah direncanakan sebelumnya dengan mengalokasikan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) di seluruh kecamatan di Kabupaten Klaten.

Dalam pelaksanaannya, seluruh kecamatan diduga diminta berpartisipasi menggunakan anggaran tersebut meskipun terdapat ketentuan yang tidak dipatuhi.

Penyidik mendalami dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses perencanaan hingga penggunaan anggaran kegiatan tersebut.

Tak hanya itu, KPK menemukan dugaan pengalokasian anggaran sosialisasi peraturan daerah (Perda) di tingkat kecamatan yang digunakan untuk membayar honorarium anggota DPRD sebagai narasumber.

Namun, pembayaran honor tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persoalan itu disebut sempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

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KPK menduga temuan terkait pembayaran honor narasumber tersebut kemudian dihilangkan oleh tersangka AL, selaku Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah.

Dugaan tersebut menjadi salah satu bagian yang turut didalami penyidik dalam rangkaian pengusutan perkara korupsi di Klaten.

"Praktik serupa juga diduga terjadi di 11 OPD. Masing-masing organisasi perangkat daerah tersebut disebut diminta mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sosialisasi Perda," ujarnya.

Selain honor narasumber, penyidik turut mengusut dugaan pemberian honor kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Klaten melalui kegiatan yang diduga fiktif.

Kegiatan tersebut disebut tersebar di hampir seluruh OPD, dengan dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) yang diduga dibuat untuk kegiatan yang sebenarnya tidak dilaksanakan.

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Pengalokasian honor Forkopimda itu diduga sudah dirancang sejak pembahasan anggaran dengan memasukkannya ke dalam DAK masing-masing OPD.

Pembayaran honor tersebut juga disebut menjadi temuan BPK Jawa Tengah, tetapi diduga kemudian dihilangkan.

Dalam perkembangan penyidikan, KPK meminta anggota DPRD Klaten yang menerima kelebihan pembayaran honor narasumber pada tahun anggaran 2025 dan 2026 agar mengembalikan uang tersebut kepada Inspektorat Kabupaten Klaten.

Permintaan serupa disampaikan kepada anggota Forkopimda yang menerima honor dari kegiatan yang diduga fiktif.

"KPK juga meminta kepada seluruh anggota Forkompinda yang menerima honor-honor dari kegiatan yang diduga hampir semuanya fiktif, mengembalikan kepada pihak Inspektorat Klaten," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, KPK resmi menetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka dugaan suap pemeriksaan laporan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta penerimaan terkait tambang galian c.

Penetapan tersangka itu dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Klaten, pada Kamis (15/10).