JawaPos.com - Mantan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menjalani sidang etik di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Jumat (27/11). Dia diduga menyalahgunakan kewenangannya saat bertugas pada 2025.

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menyampaikan bahwa sidang etik dengan terduga pelanggar Kombes Iman sudah berjalan sejak pukul 09.00 WIB. Namun, sidang tersebut tidak terkait dengan kasus dugaan makar maupun kasus dugaan penyadapan ilegal.

“Yang bersangkutan adalah terduga pelanggar yang berkaitan dengan tindakan saat menjabat Dirreskrimum Polda Metro Jaya, yakni telah memberi perintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses penegakan hukum,” terang Erdi kepada awak media.

Dalam sidang etik tersebut, bertindak sebagai ketua majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri Brigjen Pol Joas Feriko Panjaitan. Sedangkan wakil ketua KKEP tersebut adalah Kombes Pol Yudi Wiyono dan anggota KKEP Kombes Pol Restawati Tampubolon.

Erdi mengungkapkan, dalam persidangan tersebut akan dihadirkan saksi-saksi berjumlah sembilan orang. Salah satunya dihadirkan secara dalam jaringan atau daring melalui Zoom. Sebab, saksi tersebut tengah melaksanakan tugas. Sehingga tidak bisa hadir secara langsung.

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Berkaitan dengan kasus dugaan makar yang menyeret Iman sebagai salah seorang tersangka, Erdi menegaskan, proses hukum tetap berjalan di Bareskrim Polri. Saat ini penyidik masih terus bekerja untuk menyelesaikan kasus yang berkelindan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.