JawaPos.com - Majelis hakim Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) II Jakarta menjatuhkan vonis lima tahun penjara terhadap terdakwa Letjen TNI Widi Prasetijono. Vonis untuk mantan panglima Kodam IV/Diponegoro itu lebih rendah dari tuntutan 10 tahun penjara.

Sidang putusan dalam kasus dugaan korupsi pelepasan dan penjualan lahan perkebunan Caruy kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (Jateng), itu berlangsung di Dilmilti II Jakarta pada Kamis (26/11).

Majelis hakim yang menyidangkan kasus tersebut menyatakan bahwa Widi terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan pertama primair. Yakni Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c juncto Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 26 KUHPM juncto Pasal 18 UU Tipikor.

”Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1, Letjen TNI Widi Prasetijono, pidana pokok selama lima tahun dikurangi masa tahanan sementara,” kata Marsekal Madya TNI (Lokal) Siti Mulyaningsih sebagai ketua majelis hakim koneksitas.

Selain pidana penjara, Letjen Widi juga dijatuhi hukuman denda sebesar Rp 200 juta. Apabila tidak dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka hukuman itu diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.

Oleh majelis hakim koneksitas, jenderal bintang tiga TNI AD itu juga dikenakan sanksi tambahan. Yakni pemecatan dari dinas militer di TNI AD. Kemudian majelis hakim mewajibkan Widi membayar uang pengganti Rp 21,05 miliar.

Atas vonis tersebut, Widi menyatakan menghormati putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim. Namun demikian, dia juga menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Widi merasa dirinya tidak bersalah dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

”Saya langsung mengajukan banding, yang mulia (majelis hakim),” ungkap dia di ruang sidang.