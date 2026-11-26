JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak seluruh nota pembelaan atau pleidoi terdakwa Bangun Paulus Tudungta dalam kasus dugaan pengancaman. Baik pleidoi yang disampaikan secara langsung oleh terdakwa maupun tim penasihat hukumnya.

Penolakan itu disampaikan oleh JPU Andri Saputra dalam sidang lanjutan dengan agenda replik di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) pada Kamis sore (26/11). Dalam sidang tersebut, Andri menegaskan bahwa unsur-unsur pengancaman pada Pasal 483 ayat (1) huruf a KUHP sudah terpenuhi.

”Intinya, (kami) menolak ya, menolak pembelaan, pleidoi dari penasehat hukum yang dibacakan kemarin (sidang pada 25 November 2026). Kemudian kami tetap pada surat tuntutan yang sudah dibacakan, dengan tuntutan 1 tahun 6 bulan (penjara),” saat diwawancarai oleh awak media usai persidangan.

Andri pun mengungkapkan alasannya mempertahankan tuntutan yang sudah dibacakan pada 18 November lalu. Dia menegaskan bahwa saksi-saksi telah menyampaikan di muka sidang. Bahwa terjadi permintaan uang dari Bangun Paulus kepada korban.

Berkaitan dengan diksi atau kata siap yang masuk dalam pleidoi terdakwa, Andri memandang bahwa kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa dalam percakapan dengan korban sebagai pernyataan. Bahwa terdakwa telah menerima uang dari korban sebesar Rp 50 juta.

”Saya lebih stressing (menekankan tadi terkait kata-kata siap. Kan itu sudah masuk dalam surat dakwaan kami, dan kemarin pleidoi juga membahas kata-kata siap itu,” ujarnya.

Meski dalam pleidoinya terdakwa mengelak, Andri menekankan bahwa secara jelas Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa kata siap berarti bersedia. Atau dalam konteks komunikasi yang terjadi antara terdakwa dengan korban, jaksa memandang kata-kata itu sebagai persetujuan.

”Saya berpendapat, makanya tadi saya sampaikan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan kata siap berarti oke, menyetujui, atau bersedia intinya. Jadi, kami berpendapat terdakwa menyetujui dan mengetahui sebenarnya sudah ada pengiriman uang (dari korban),” jelasnya.

Dalam persidangan sebelumnya, Bangun Paulus membantah dakwaan maupun tuntutan jaksa. Dia menepis telah melakukan pengancaman terhadap korban. Sehingga dalam pembelaannya, advokat muda tersebut memohon agar majelis hakim membebaskan dirinya dari segala dakwaan dan tuntutan.

”Menyatakan terdakwa Bangun Paulus Tudungta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum (menggunakan) Pasal 483 ayat (1) huruf a KUHP,” kata dia.

Kedua, Bangun Paulus meminta agar majelis hakim membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum yang sudah disampaikan dalam persidangan. Sebagai terdakwa, Bangun Paulus menyatakan tidak pernah memiliki niatan untuk melakukan tindak kriminal.

”Apabila majelis hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya. Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda, dan memperjuangkan masa depan, dan telah mengupayakan perdamaian dengan saksi korban,” pintanya.

Selain Bangun Paulus, dalam persidangan tersebut tim penasihat hukum terdakwa juga mengajukan nota pembelaan. Menurut Cuaca Teger Bangun, salah seorang penasihat hukum terdakwa, tuntutan JPU tidak didukung minimal dua alat bukti yang sah.