JawaPos.com - Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya. Rafael Alun sebelumnya divonis 14 tahun penjara dalam kasus tersebut.

Permohonan upaya hukum luar biasa itu didaftarkan Rafael Alun ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), pada Rabu (25/11).

"Pemohon (terdakwa) Rafael Alun Trisambodo," demikian keterangan yang tertera dalam laman SIPP PN Jakpus, Kamis (26/11).

Menanggapi pengajuan PK tersebut, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menghormati hak hukum Rafael sebagai terpidana. Lembaga antirasuah itu menegaskan setiap warga negara memiliki hak untuk menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

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"KPK menghormati hak hukum Terpidana Rafael Alun Trisambodo untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa sesuai ketentuan perundangan," ucap Budi.

Budi memastikan, KPK akan mengikuti dan mencermati perkembangan proses pengajuan PK tersebut. KPK juga memastikan bakal mempersiapkan langkah hukum yang diperlukan dalam menghadapi upaya hukum yang ditempuh Rafael.

Meski demikian, Budi mengingatkan bahwa pengajuan PK tidak serta-merta menggugurkan kewajiban Rafael untuk menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Namun pengajuan PK tentunya tidak menghapus kewajiban Terpidana untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," jelasnya.

Lebih lanjut, Budi menegaskan pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku. KPK juga menempatkan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai bagian penting dalam penegakan hukum.

"Penegakan hukum tidak semata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga memastikan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi agar dapat dikembalikan kepada negara," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Rafael Alun divonis 14 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Putusan itu dibacakan pada 8 Januari 2024.

Rafael Alun juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 10.079.095.519 atau Rp miliar subsider 3 tahun kurungan.