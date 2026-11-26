JawaPos.com - Tersangka kasus dugaan suap pengurusan sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, mengajukan gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Melalui gugatan tersebut, Fahd Arafiq mempersoalkan keabsahan upaya paksa yang dilakukan KPK dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka. Permohonan itu telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Berdasarkan penelusuran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, gugatan praperadilan itu tercatat dengan nomor perkara 213/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel. Permohonan tersebut resmi diregistrasi pada Rabu (25/11).

"Sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penetapan tersangka," tulis keterangan dalam SIPP PN Jaksel, Kamis (26/11).

Dalam perkara praperadilan tersebut, KPK tercatat sebagai pihak termohon. Meski demikian, petitum atau tuntutan yang diminta Fahd dalam permohonannya belum ditampilkan dalam sistem informasi pengadilan.

Merespons gugatan praperadilan tersebut, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya menghormati langkah hukum yang ditempuh Fahd. KPK juga memastikan siap menghadapi proses persidangan praperadilan tersebut.

"Terkait hal tersebut, KPK siap menghadapi proses praperadilan dan menyampaikan argumentasi hukum serta bukti-bukti yang relevan di hadapan hakim," tegas Budi.

Budi menegaskan, penetapan Fahd sebagai tersangka telah dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti dalam tahap penyidikan. Menurutnya, bukti-bukti tersebut diperoleh melalui serangkaian proses pengumpulan, pendalaman, hingga analisis oleh penyidik.

KPK pun memastikan proses penanganan perkara telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari sisi prosedur maupun substansi perkara.

"Kami pastikan bahwa seluruh proses penanganan perkara telah memenuhi aspek formil maupun materiil sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Budi.

Meski demikian, KPK tetap menghormati kewenangan hakim praperadilan dalam memeriksa permohonan yang diajukan Fahd. Lembaga antirasuah itu menyerahkan sepenuhnya pengujian gugatan tersebut kepada hakim untuk diputus secara independen.

"Selanjutnya, KPK menghormati kewenangan hakim praperadilan untuk menguji dan memutus permohonan tersebut secara objektif dan independen," jelasnya.

Sebagai informasi, Fahd merupakan satu dari delapan orang yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan sertifikat HGB dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Selain Fahd Arafiq, KPK juga menetapkan Arif Sugiyanto dan Muhammad Fakhry yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.