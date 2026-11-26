JawaPos.com - Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ma'ruf Cahyono, didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp 30,9 miliar.

Penerimaan uang tersebut diduga berkaitan dengan sejumlah proyek di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI.

Dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan, Ma'ruf menerima uang tersebut dengan dua cara, yakni secara langsung maupun melalui perantara.

Terdapat tiga orang yang disebut menjadi perantara penerimaan uang tersebut, di antaranya Zakaria alias Jaka, Umar alias Umeng, dan Suparman alias Mamen.

"Melakukan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, telah menerima gratifikasi yang dianggap pemberian suap yang diterima secara langsung oleh Terdakwa Ma'ruf Cahyono maupun secara tidak langsung melalui orang lain, yakni Zakaria alias Jaka dan Umar alias Umeng atau Suparman alias Mamen dengan total seluruhnya sejumlah Rp 30.912.172.403 (30,9 miliar)," kata jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (26/11).

Jaksa menjelaskan, penerimaan gratifikasi tersebut berlangsung selama periode 2016 hingga 2023.

Transaksi penyerahan uang diduga terjadi di sejumlah lokasi, mulai dari Gedung Nusantara 3 dan 4 di Kompleks MPR RI hingga rumah dinas Ma'ruf Cahyono.

Selain itu, beberapa lokasi lain yang disebut dalam dakwaan di antaranya Rumah Makan Padang Sederhana di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, kompleks perumahan DPR di Kembangan, serta sebuah kedai kopi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

Penyerahan uang juga diduga berlangsung di Hotel Horison, Bekasi, Jawa Barat, warung kopi di Jakarta Selatan, hingga sebuah tempat di Kabupaten Ciamis.

Lokasi lainnya meliputi restoran atau area parkir Hotel Wyndham di Menteng Dalam, Jakarta Selatan, serta sekitar Plaza Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Jaksa menekankan, berbagai lokasi tersebut merupakan tempat terjadinya transaksi yang masuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

"Atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini," beber jaksa.

Jaksa menduga, penerimaan gratifikasi itu berkaitan erat dengan posisi Ma'ruf saat menjabat sebagai Sekjen MPR.

Jaksa menilai, pemberian uang tersebut bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai penyelenggara negara, terutama kewajiban untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Yang berhubungan dengan jabatannya atau yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku Sekretaris Jenderal MPR dan berlawanan dengan kewajiban serta tugas terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme," tegasnya.