JawaPos.com - Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadapi ancaman hukuman mati atas dugaan kasus makar yang dia lakukan. Atas dugaan sangkaan itu, mantan kapolri tersebut tidak bisa mengajukan mengundurkan diri dan harus dipecat dengan tidak hormat dari institusi Polri.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, mekanisme pengunduran diri personel Polri diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol). Dalam aturan tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pengunduran diri.

"Termasuk kemudian jika ancaman dugaan tindak pidana itu tidak lebih dari 5 tahun, masa pengabdian 20 tahun minimal ya, kemudian dalam pelaksanaan tugas ada prestasi,” terang dia.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka personel Polri aktif tidak dapat mengajukan pengunduran diri. Dalam konteks Jenderal Sigit, ancaman hukuman dalam proses hukum pidana yang menyeret namanya adalah pidana maksimal, yakni pidana mati.

”Dalam kasus (Sigit) ini, dalam perkara pidana yang sedang disidik, khusus untuk ancaman yang 5 tahun ke atas itu tidak dipenuhi. Sehingga tentunya permohonan untuk Pemberhentian Dengan Hormat tidak memenuhi syarat,” ujarnya.

Baca Juga:Jenderal Listyo Sigit Tak Jelaskan Alasan Tolak Hadiri Sidang Etik Hari Ini

Listyo Sigit Tolak Hadiri Sidang Etik Diberitakan sebelumnya, Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri atas terduga pelanggar Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo urung terlaksana pada Kamis (26/11). Mantan kapolri tersebut melawan dengan menolak hadir tanpa menjelaskan alasan penolakan tersebut.

Isir menyampaikan bahwa persidangan yang dipimpin oleh Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai ketua majelis KKEP sempat dibuka pada pukul 09.00 WIB. Namun, sidang tidak dapat dilaksanakan karena Jenderal Sigit menolak hadir dalam sidang di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan (Jaksel).

”Perlu kami sampaikan bahwa terduga pelanggar LSP (Sigit), sebagaimana jadwal sidang Komisi Kode Etik (Profesi Polri) pada hari ini, terduga pelanggar tidak hadir sesuai dengan berita acara penolakan kehadiran yang ditandatangani oleh terduga pelanggar LSP,” kata Isir kepada awak media.

Meski begitu, majelis KKEP sempat membuka sidang tersebut sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026. Atas ketidakhadiran terduga pelanggar, majelis KKEP meminta agar penuntut menghadirkan terduga pelanggar ke dalam sidang.

”Tentunya dengan mekanisme panggilan kedua, yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 November 2026, sekitar pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat,” jelas Isir.

Tegaskan Komitmen Penegakan Disiplin dan Kode Etik

Jenderal bintang dua Polri tersebut menegaskan, pelaksanaan sidang KKEP Polri atas terduga pelanggar Sigit merupakan bentuk komitmen dalam penegakan disiplin dan kode etik Polri. Korps Bhayangkara terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran.

”Sejalan dengan semangat komitmen untuk bersih ke dalam. Polri menyadari bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri harus dimulai dari integritas setiap personel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” ucap dia.

Oleh Polri, Sigit dibawa ke muka sidang etik setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan kasus dugaan makar. Dia menjadi tersangka bersama sejumlah pejabat tinggi Polri lainnya. Di antara para tersangka, sejauh ini sudah tiga orang jenderal yang dipecat secara tidak hormat dari Polri. Dalam kasus makar ini pelaku bisa diancam hukuman mati.