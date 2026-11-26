JawaPos.com - Mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tidak menjelaskan alasan dirinya menolak hadir dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pada Kamis (26/11).

Sigit hanya menandatangani berita acara penolakan kehadiran dalam sidang, yang kemudian diumumkan dan membuat KKEP menjadwalkan ulang.

Fakta itu diungkap oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Kamis (26/11).

Dia menyampaikan bahwa Sigit tidak mengungkap alasan di balik keputusan untuk tidak hadir dalam sidang etik yang sudah dijadwalkan hari ini. Sehingga majelis KKEP menunda sidang sampai Senin pekan depan (30/11).

”Alasan ketidakhadiran tidak dijelaskan secara eksplisit oleh terduga pelanggar LSP (Listyo Sigit Prabowo),” terang Isir kepada awak media.

Meski Sigit sudah menjadi tersangka sekaligus tahanan dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan kasus dugaan makar, Isir menjelaskan bahwa tidak ada mekanisme upaya paksa dalam proses sidang etik.

dengan demikian, terduga pelanggar dimungkinkan menolak untuk hadir dalam sidang etik.

”Kemudian kaitan sama wajib untuk hadir, kawan-kawan dari Divisi Propam sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Kepolisian terkait dengan Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Profesi Polri, tidak ada regulasi untuk melakukan upaya paksa. Beda dengan kalau dalam proses peradilan pidana,” beber dia.

Jenderal bintang dua Polri itu menyatakan bahwa beberapa langkah yang dilakukan oleh Polri dalam mekanisme etik adalah menyiapkan dan membentuk KKEP, kemudian menemui dan memastikan kehadiran terduga pelanggar melalui kasubsiter.

"Jadi harapannya ini bisa kemudian dipahami oleh rekan-rekan dan khususnya seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi tadi beberapa langkah yang dilakukan adalah penuntut menugaskan kasubsiter untuk menemui, memastikan kehadiran dari terduga pelanggar LSP di Rutan Brimob,” terang dia.

Meski demikian, setelah ditemui dan diminta kepastian untuk hadir dalam sidang etik di Gedung Divisi Propam Polri hari ini, Jenderal Sigit menolak hadir.

Karena itu, dibuatkan berita acara penolakan kehadiran yang sudah ditandatangani oleh terduga pelanggar.

”Sesuai dengan mekanisme yang ada kemudian berita acara penolakan untuk tidak hadir,” imbuhnya.

Atas penolakan tersebut, majelis KKEP Polri yang dipimpin oleh Komjen Pol Hendro Pandowo memutuskan menunda persidangan sampai Senin pekan depan (30/11).

Majelis juga meminta penuntut untuk menghadirkan terduga pelanggar, Jika tetap tidak hadir, sidang akan dilaksanakan tanpa kehadiran terduga pelanggar.