JawaPos.com - Eks Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menolak hadir dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pada Kamis (26/11).

terkait penolakan itu, Majelis KKEP akan menjadwalkan ulang sidang etik tersebut pada Senin (30/11) mendatang.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengungkapkan bahwa ketidakhadiran Sigit dalam sidang etik tersebut tertuang dalam berita acara penolakan kehadiran, yang ditandatangani oleh perwira tinggi (pati) bintang empat Polri tersebut.

”Mencermati ketidakhadiran terduga pelanggar LSP (Listyo Sigit Prabowo). Ketua KKEP (Polri) menyatakan sidang ditunda dan meminta penuntut untuk menghadirkan terduga pelanggar yang akan dilaksanakan pada Senin, 30 November 2026,” terang Isir.

Isir menegaskan, pelaksanaan sidang KKEP Polri atas terduga pelanggar Sigit merupakan bentuk komitmen dalam penegakan disiplin dan kode etik Polri.

Korps Bhayangkara terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran.

”Sejalan dengan semangat komitmen untuk bersih ke dalam. Polri menyadari bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri harus dimulai dari integritas setiap personel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” ucap dia.

Oleh Polri, Sigit dibawa ke muka sidang etik setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan kasus dugaan makar.

Dia menjadi tersangka bersama sejumlah pejabat tinggi Polri lainnya. Di antara para tersangka, sejauh ini sudah tiga orang jenderal yang dipecat secara tidak hormat dari Polri.

Baca Juga:Bareskrim Kantongi Data Digital dalam Kasus Dugaan Makar Listyo Sigit Cs

Yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Brigjen Tedjo Kusumo. Mereka diputus melanggar etik sehingga dijatuhi hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).