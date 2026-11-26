JawaPos.com - Penyidik Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menahan Bupati Kupang, Yosef Lede, usai menjalani pemeriksaan maraton selama 15 jam hingga Kamis (26/11) dini hari. Pemeriksaan pada Yosef ini terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS).

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ia langsung mengenakan rompi oranye dan menghuni rumah tahanan Mapolda NTT. Penahanan dilakukan menyusul gelar perkara bersama tim joint investigation yang menyimpulkan alat bukti telah terpenuhi.

"Berdasarkan kesimpulan gelar perkara khusus dan terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah, penyidik secara resmi menetapkan tersangka inisial YL dan melakukan penahanan sesuai dengan hukum acara pidana," ujar Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra, di Mapolda NTT, Kamis (26/11).

Diketahui, Yosef memenuhi panggilan penyidik pada Rabu (25/11) dan tiba di Mapolda NTT sekitar pukul 09.50 Wita. Ia hadir didampingi empat penasihat hukum, yaitu Dr. Samuel Haning sebagai ketua tim, Dr. Yanto Ekon, Fransisco Bernando Bessi, serta Jhon Rihi.

Pemeriksaan bergulir mulai pukul 10.00 Wita di ruang pemeriksaan Ditreskrimsus dan berlangsung hingga pukul 01.00 Wita keesokan harinya.

Jerat Pasal Berlapis dan Ancaman Pemberatan Pidana

Sementara itu, Henry menjelaskan, penyidik menerapkan konstruksi pasal berlapis terhadap tersangka. Langkah ini mencakup Pasal 6 huruf C juncto Pasal 15 ayat (1) huruf D dan E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS.

Penyidik juga menyertakan subsider Pasal 6 huruf B juncto Pasal 12 UU TPKS, serta Pasal 473 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf D Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pasal 6 huruf C dan huruf B UU TPKS mengatur tindak pidana kekerasan seksual fisik, termasuk yang berkaitan dengan penyalahgunaan kedudukan, wewenang, atau kerentanan seseorang, dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300 juta.

Ancaman hukuman tersebut berpotensi bertambah berat melalui Pasal 15 ayat (1) huruf D dan E UU TPKS. Ketentuan pemberatan ini menambah sepertiga dari pidana pokok apabila pelanggaran dilakukan oleh pegawai negeri atau pihak yang memiliki kedudukan serta kewenangan.

"Seluruh langkah ini dijalankan secara profesional dan akuntabel berdasarkan laporan polisi, hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), serta alat bukti yang sah guna menetapkan tersangka dan melakukan penahanan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Kombes Pol. Henry.

Bermula dari Informasi Penawaran Pekerjaan

Kasus ini terungkap setelah pelapor berinisial RWM (21) membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda NTT pada Kamis (12/11/2026) dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.

Berdasarkan keterangan awal pelapor, peristiwa dugaan kekerasan seksual fisik terjadi sehari sebelumnya, Rabu (11/11), di salah satu kompleks rumah dinas di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Menurut keterangan awal tersebut, korban bersama sejumlah saksi mendatangi kompleks rumah dinas setelah menerima informasi mengenai adanya penawaran pekerjaan. Di lokasi pertemuan itulah korban mengaku mengalami tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor. Selepas kejadian, korban menghubungi para saksi untuk meminta pertolongan hingga akhirnya dijemput keluar dari area kompleks rumah dinas.

Jajaran Ditres PPA-PPO Polda NTT di bawah pimpinan Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu kemudian mengajukan permintaan Visum et Repertum (VER) serta memeriksa korban dan saksi-saksi kunci.