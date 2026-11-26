JawaPos.com - Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) resmi menetapkan Bupati Kupang, Yosef Lede, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS).

Usai menjalani pemeriksaan maraton selama 15 jam hingga Kamis (26/11) dini hari, Yosef langsung kenakan rompi orange dam ditahan di rumah tahanan Mapolda NTT.

Kepastian status hukum orang nomor satu di Kabupaten Kupang tersebut dikonfirmasi langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTT, Kombes Pol. FX Irwan Arianto.

"Sudah ditetapkan sebagai TSK (tersangka),"ujar Irwan dikutip dari TimeXKupang (JawaPos Group), Kamis (26/11).

Sebelumnya, Yosef memenuhi panggilan penyidik pada Rabu (25/11) dan tiba di Mapolda NTT sekitar pukul 09.50 Wita. Ia hadir didampingi empat orang penasihat hukum, yakni Dr. Samuel Haning selaku ketua tim, Dr. Yanto Ekon, Fransisco Bernando Bessi, serta Jhon Rihi.

Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 10.00 Wita di ruang pemeriksaan Ditreskrimsus dan berlangsung intensif hingga pukul 01.00 Wita keesokan harinya.

Proses permintaan keterangan dipimpin oleh dua penyidik dari Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda NTT, yaitu AKP Yohanis Suhardi dan AKP Nuri T. Balu.

Terjerat Pasal Berlapis dan Ancaman Pemberatan Pidana

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Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik bersama tim joint investigation menggelar perkara khusus. Dari gelar perkara tersebut, kepolisian menyimpulkan alat bukti telah terpenuhi.

Penyidik menerapkan konstruksi pasal berlapis untuk menjerat tersangka, di antaranya Pasal 6 huruf C juncto Pasal 15 ayat (1) huruf D dan E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS.

Penyidik juga menyertakan subsider Pasal 6 huruf B juncto Pasal 12 UU TPKS, serta Pasal 473 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf D Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Secara spesifik, Pasal 6 huruf C dan huruf B UU TPKS mengatur tindak pidana kekerasan seksual fisik termasuk yang dilakukan dengan penyalahgunaan kedudukan, wewenang, maupun kerentanan seseorang, dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta.

Hukuman tersebut berpotensi jauh lebih berat karena penyidik turut menerapkan Pasal 15 ayat (1) huruf D dan E UU TPKS.

Pasal pemberatan ini menambah sepertiga dari pidana pokok apabila pelanggaran dilakukan oleh pegawai negeri atau pihak yang memiliki kedudukan dan kewenangan.

"Usai ditetapkan sebagai tersangka, polisi kemudian langsung menahan Bupati Kupang. Saat ini tengah ditahan di tahanan Mapolda NTT untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut," terang Kombes Pol. Henry.

Kronologi Bermula dari Informasi Penawaran Pekerjaan

Kasus ini mencuat ke permukaan setelah seorang korban berinisial RWM (21) melaporkan dugaan peristiwa yang dialaminya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda NTT pada Kamis (12/11/2026). Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.

Berdasarkan keterangan awal pelapor kepada penyidik, insiden dugaan kekerasan seksual fisik itu terjadi sehari sebelumnya, tepatnya pada Rabu (11/11), di salah satu kompleks rumah dinas di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Peristiwa ini bermula ketika korban bersama sejumlah saksi mendatangi kompleks rumah dinas tersebut setelah menerima informasi mengenai adanya penawaran pekerjaan.

Di lokasi pertemuan itulah korban mengaku mengalami tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor.

Sesaat setelah kejadian, korban berupaya menghubungi para saksi untuk meminta pertolongan hingga akhirnya dijemput keluar dari area kompleks rumah dinas.

Sejak menerima laporan resmi, jajaran Ditres PPA-PPO Polda NTT di bawah pimpinan Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu langsung bergerak melakukan serangkaian tindakan penyelidikan awal. Kepolisian segera mengajukan permintaan Visum et Repertum (VER) serta memeriksa korban dan saksi-saksi kunci.

Untuk memastikan pemulihan korban, penyidik menggandeng Rumah Sakit Bhayangkara guna keperluan pemeriksaan medis sekaligus menyiapkan rujukan pendampingan psikologis.