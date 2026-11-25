JawaPos.com - Terdakwa kasus dugaan pengancaman, Bangun Paulus Tudungta, membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) pada Rabu malam (25/11).

Dalam persidangan tersebut, Bangun Paulus menepis dakwaan maupun tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Dia menepis telah melakukan pengancaman terhadap korban. Sehingga dalam pembelaannya, advokat muda tersebut memohon agar majelis hakim membebaskan dirinya dari segala dakwaan dan tuntutan.

”Menyatakan terdakwa Bangun Paulus Tudungta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum (menggunakan) Pasal 483 ayat (1) huruf a KUHP,” kata dia.

Kedua, Bangun Paulus meminta agar majelis hakim membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum yang sudah disampaikan dalam persidangan. Sebagai terdakwa, Bangun Paulus menyatakan tidak pernah memiliki niatan untuk melakukan tindak kriminal.

”Apabila majelis hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya. Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda, dan memperjuangkan masa depan, dan telah mengupayakan perdamaian dengan saksi korban,” bebernya.

Selain Bangun Paulus, dalam persidangan tersebut tim penasihat hukum terdakwa juga mengajukan nota pembelaan. Menurut Cuaca Teger Bangun, salah seorang penasihat hukum terdakwa, tuntutan JPU tidak didukung minimal dua alat bukti yang sah.

”Serta gagal membuktikan unsur-unsur tindak pidana ketentuan Pasal 483 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,” imbuhnya.

Usai mendengarkan seluruh nota pembelaan tersebut, JPU Andri Saputra menyampaikan bahwa pleidoi yang sudah disampaikan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya merupakan hak. Menurut Andri, tidak heran bila terdakwa dan penasihat hukumnya membantah segala dakwaan dan tuntutan.

”Pleidoi itu hak yang diberikan undang-undang buat terdakwa dan para tim advokat. Tentu menurut kami kalau pleidoi tentu lebih bersifat agak subjektif, karena tentunya pasti berdiri pada posisi memihak terdakwa,” ucap Andri saat diwawancarai usai persidangan.

Andri juga tidak mempersoalkan pembelaan pihak terdakwa yang menepis seluruh dakwaan dan tuntutannya, bahkan menyebut tuntutan JPU tidak didukung minimal dua alat bukti yang sah. Menurut Andri, argumen dalam pembelaan itu tidak masalah.

”Kan pendapat mereka ya sah-sah saja menurut saya. Kalau kami tetap yakin, karena itu tadi saya bilang kalau advokat tentu lebih condong subjektif. Pasti dia memihak terdakwa. Kalau kami kan ya sesuai fakta persidangan, menurut kami (tuntutan) itu terbukti,” tegasnya.