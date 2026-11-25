JawaPos.com - Perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023–2024 segera memasuki tahap penentuan. Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan membacakan tuntutan terhadap para terdakwa pada Senin (30/11), setelah rangkaian pemeriksaan saksi dan ahli dalam persidangan rampung.

Menjelang pembacaan tuntutan, tim penasihat hukum mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, Mellisa Anggraini menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan justru tidak mendukung konstruksi dakwaan jaksa.

Ia menegaskan, tidak ada bukti yang menunjukkan kliennya memberikan perintah atau arahan sebagaimana dituduhkan.

"Keterangan para saksi telah membantah adanya perintah, arahan, maupun laporan sebagaimana dikonstruksikan dalam dakwaan, termasuk tuduhan mengenai pemberangkatan jamaah yang dianggap tidak sesuai regulasi. Seluruh persoalan tersebut tidak terbukti melibatkan Gus Yaqut," kata Mellisa kepada wartawan, Rabu (25/11).

Mellisa juga menilai, penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024 mengenai pembagian kuota haji tambahan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, komposisi pembagian 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus memiliki landasan hukum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Ketentuan tersebut, lanjut Mellisa, memberikan kewenangan kepada Menteri Agama untuk menetapkan kebijakan terkait kuota tambahan yang diperoleh Indonesia dari Pemerintah Arab Saudi.

Kebijakan itu juga mempertimbangkan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua negara mengenai pengelolaan kuota tambahan.

Selain aspek regulasi, pertimbangan keselamatan dan kualitas pelayanan jemaah menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan.

Hal itu sejalan dengan Pasal 3 UU Haji yang mengamanatkan penyelenggaraan ibadah haji harus menjamin keamanan, keselamatan, serta pelayanan yang layak bagi jemaah.

"Mengapa kuota reguler yang diberangkatkan hanya 10.000? Karena berdasarkan perhitungan kapasitas dan kesiapan pelayanan, jumlah itulah yang mampu diberangkatkan. Bahkan, sekalipun tambahan kuota yang diterima mencapai 30.000, kapasitas pemberangkatan jamaah reguler tetap hanya 10.000," tegasnya.

Selama proses persidangan, kata Mellisa, keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan JPU tidak memperlihatkan keterlibatan langsung Gus Yaqut.

Mereka juga menyoroti tidak adanya hubungan langsung antara mantan Menteri Agama tersebut dengan pihak asosiasi PIHK dalam pembahasan pengaturan kuota, pemberangkatan jemaah T0, maupun dugaan pembayaran fee percepatan.

Salah satu keterangan yang menjadi sorotan berasal dari Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus periode 2023–2024, M Agus Syafii.

Dalam persidangan, Agus menyatakan Gus Yaqut tidak pernah terlibat langsung dalam pengaturan teknis kuota haji.

Ia justru menyebut usulan pengaturan kuota tersebut berasal dari Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus, Abdul Muhyi, dengan mengacu pada pengajuan dari PIHK.

Pembagian Kuota Melalui Mitigasi, Analisis, dan Simulasi

Di luar argumentasi mengenai kewenangan hukum, Gus Yaqut juga menjelaskan bahwa keputusan membagi tambahan kuota haji 2024 dengan komposisi 50:50 tidak diambil secara mendadak ataupun tanpa kajian.

Ia menyebut kebijakan tersebut berawal dari arahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yang sebelumnya melakukan komunikasi langsung dengan Raja Arab Saudi untuk memperoleh tambahan kuota bagi Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Gus Yaqut saat menjalani sidang agenda pemeriksaan terdakwa, pada Jumat (21/11) malam.

Menurut Yaqut, dirinya berupaya meminta waktu kepada Presiden Jokowi untuk melaporkan perkembangan persiapan penyelenggaraan ibadah haji sekaligus membahas tambahan kuota tersebut.

Pertemuan keduanya akhirnya berlangsung pada 27 November 2023. Dalam kesempatan itu, Jokowi memberikan arahan agar tambahan kuota sebanyak 20.000 dibagi secara merata, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Menurut Gus Yaqut, arahan tersebut mempertimbangkan pengalaman penyelenggaraan haji sebelumnya, terutama terkait keselamatan jemaah dan keterbatasan kapasitas fasilitas di Arab Saudi.

Selain itu, pembagian kuota juga diharapkan dapat mendorong pergerakan ekonomi setelah pandemi Covid-19.

Arahan Presiden kemudian diteruskan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) saat itu, Hilman Latief.

Meski demikian, Gus Yaqut mengaku tidak langsung meminta jajarannya menetapkan kebijakan. Ia justru menginstruksikan Ditjen PHU untuk terlebih dahulu melakukan mitigasi, analisis, dan simulasi.

Proses kajian tersebut, lanjut Yaqut, memerlukan waktu sekitar dua bulan sebelum menghasilkan rancangan Keputusan Menteri Agama (KMA).

Pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan penyelenggaraan haji, baik di Arab Saudi maupun di Indonesia.

Aspek yang dikaji mencakup kapasitas fasilitas di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Selain itu, pemerintah juga memperhitungkan kesiapan embarkasi, ketersediaan pesawat, serta infrastruktur pendukung pemberangkatan jemaah dari dalam negeri.

Gus Yaqut menambahkan, aspek hukum juga menjadi perhatian sebelum keputusan ditetapkan.

Ia mengaku telah meminta Ditjen PHU bersama Biro Hukum Kementerian Agama memastikan bahwa skema pembagian 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian, ia menegaskan proses penerbitan KMA Nomor 130 Tahun 2024 telah melalui sejumlah tahapan pembahasan internal. Mulai dari kajian teknis, mitigasi risiko, simulasi kapasitas pelayanan, hingga pemeriksaan aspek hukum sebelum keputusan ditetapkan oleh Menteri Agama.