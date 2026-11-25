JawaPos.com - Tim kuasa hukum mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim, Dodi S. Abdulkadir mempersoalkan sosok yang disebut dengan kode “malaikat” dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menjerat kliennya.

Ia menyebut, sejumlah saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dalam persidangan mengaku tidak mengetahui siapa sebenarnya orang yang dimaksud dengan istilah "malaikat" tersebut.

“Penggunaan kode ‘malaikat’ yang kemudian dilekatkan kepada klien kami patut diuji secara serius. Sebab, saksi yang diperiksa di persidangan justru tidak mengetahui siapa sosok yang dimaksud. Jangan sampai sebuah asumsi berkembang menjadi seolah-olah fakta hukum,” kata Dodi kepada wartawan, Rabu (25/11).

Ia menjelaskan, munculnya istilah “malaikat” diperkenalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam konferensi pers pada 4 Juni 2026. Ketika itu, KPK menyebut istilah tersebut sebagai kode untuk pejabat setingkat eselon II ke atas di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tetapi tidak mengungkap identitas orang yang dimaksud.

Namun, dalam surat dakwaan yang dibacakan pada 29 Oktober 2026, kode “malaikat” kemudian dikaitkan dengan nama Silmy Karim. Keterkaitan tersebut lantas dipersoalkan tim kuasa hukum, terutama setelah muncul keterangan saksi di persidangan.

Ia menekankan, sejumlah saksi yang dihadirkan jaksa KPK ke dalam ruang persidangan tidak mengetahui sosok malaikat dimaksud. Karena itu, bagi tim kuasa hukum keterangan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menguji konstruksi perkara.

Menurutnya, pengaitan identitas seseorang dengan dugaan tindak pidana harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata penafsiran terhadap istilah atau kode tertentu.

Ia mengklaim, dalam keterangan saksi di persidangan tidak ditemukan dugaan uang tambahan dalam pengurusan izin yang mengalir hingga ke pejabat tingkat tinggi atau kepala subdirektorat.

Atas dasar itu, tim advokat membantah tuduhan bahwa kliennya menerima fee maupun gratifikasi sebagaimana tercantum dalam dakwaan penuntut umum.

“Tidak benar bahwa Pak Silmy menerima fee dalam perkara ini,” tegas Dodi.

Silmy Karim Didakwa Terima Rp 1,2 Miliar dari Pemerasan Izin Tinggal WNA

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, didakwa terlibat dalam praktik pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Silmy disebut menerima uang yang diduga berasal dari praktik pemerasan dengan total mencapai Rp 1,2 miliar.

Hal itu diungkapkan jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan terhadap Silmy Karim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kamis (29/10).

"Terdakwa Silmy Karim mendapatkan uang total sebesar Rp 1.200.000.000," tegas jaksa.

Silmy disebut melakukan pemerasan secara bersama-sama dengan sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

Mereka adalah Saffar Muhammad Godam selaku Plt Dirjen Imigrasi, Jaya Saputra selaku Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Tessar Bayu Setyaji selaku Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Ditjen Imigrasi, serta Bagus Bramantyo yang menjabat sebagai Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.

Selain itu, terdapat Gusti Benardiansyah selaku staf Subdit Izin Tinggal Ditjen Imigrasi dan Juniadi Sri Priambudi yang menjabat Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS).