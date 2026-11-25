JawaPos.com - Eks Senior Manager Divisi Pertanahan dan Hukum PPSJ Yadi Robby memastikan tidak ada aliran uang senilai Rp 80 miliar kepada dirinya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan. Dalam persidangan, fakta hukum yang diungkap pun tidak ada yang membuktikan tuduhan tersebut.

Pihak Yadi mengungkap bahwa sampai persidangan ketujuh yang digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta tidak ada saksi yang menyatakan adanya aliran dana Rp 80 miliar kepada Yadi.

"Dari keempat saksi yang dihadirkan oleh JPU tersebut tidak ada kaitannya langsung dengan peristiwa yang dilakukan oleh Klien kami (Terdakwa Yadi Robby). Tidak ada hubungan secara langsung, tidak ada," ujar Pengacara Yadi, Eneas Brisno Ginting, Rabu (25/11).

Eneas menjelaskan, kliennya hanya menjabat sebagai Senior Manager Divisi Pertanahan dan Hukum PPSJ. Sehingga tidak memiliki kapasitas dalam hal mengatur aliran dana yang masuk.

"Artinya, urusan mengenai tugas pokok, saksi yang dihadirkan oleh JPU tidak ada relevansinya," imbuhnya.

Dia memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Yadi. Sebab, masih ada 3 jabatan di atas Yadi.

"Anehnya dalam perkara ini adalah Tiga Pejabat PPSJ sebagai atasan Terdakwa Yadi Robby tersebut hanya Dua pejabat dijadikan Terdakwa, kemudian satu pejabat lagi tidak dijadikan Terdakwa yang menjabat sebagai Direktur Adiministrasi dan Keuangan PPSJ pada saat itu," jelasnya.

Menurutnya, fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ada bukti aliran uang masuk ke nomor rekening Terdakwa Yadi Robby, baik itu melalui transfer maupun diterima secara tunai.

"Uang muka Rp80 Miliar seperti didalam dakwaan JPU telah dibayarkan oleh PPSJ kepada Fiandy Heni Wijaya melalui transfer Rekening Bank DKI Cabang Utama tentunya atas persetujuan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Dirut PPSJ) Yoory Corneles Pinontoan pada saat itu," tegasnya.

Diketahui, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa 6 orang dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Cilincing, Jakut, tahun 2019 hingga 2020.

Mereka adalah mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Dirut PPSJ), Yoory Corneles Pinontoan, mantan Direktur Operasional (Dirop) PT Adonara Propertindo (AP), Tommy Adrian; mantan Dirut PT AP, Rudy Hartono Iskandar; mantan Direktur Pengembangan PPSJ, Indra Sukmono Arharrys; mantan Senior Manager Divisi Pertanahan dan Hukum PPSJ, Yadi Robby; serta Fiandy Heni Wijaya selaku wiraswasta.

Para terdakwa dianggap telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp 80 miliar. Nilai ini didapat berdasarkan hasil audit oleh akuntan publik.

"Dengan pengembalian uang muka sebagai tindak lanjut pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibayarkan oleh Fiandy Heni Wijaya sebesar Rp9,45 Miliar, sehingga saldo nilai kerugian keuangan negara yang tersisa sebesar Rp70,55 miliar," ujar Jaksa Azhary Arsyad Sulaiman saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (24/09).

Jaksa mengungkapkan, Yoory bersama dengan Indra dan Yadi Robby diduga telah bersekongkol menyetujui proses pembelian tanah yang diajukan Fiandy Heni Wijaya. Pasalnya, telah ada biaya komitmen sebelumnya yang disepakati dan diterima oleh Yoory dan Tommy Adrian.