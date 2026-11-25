JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan pengendali sekaligus penerima manfaat atau beneficial owner PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), Arif Kurniawan (AK), sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dugaan pencucian uang yang disidik Kejagung berlangsung dalam rentang waktu 2021-2026.

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013-2025.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, keputusan menetapkan dua tersangka tersebut diambil berdasarkan fakta dan hasil penyidikan yang telah dikumpulkan tim penyidik.

"Berdasarkan fakta hasil penyidikan tersebut, tim penyidik menetapkan, satu, korporasi PT BSJ Tbk berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jampidsus Nomor 6 Tahun 2026 tanggal 25 November 2026," kata Anang di Kompleks Kejagung, Jakarta, Rabu (25/11).

"Dua, Saudara AK selaku penerima manfaat atau BO PT BSJ," sambungnya.

Anang menjelaskan, Arif diduga terlibat dalam upaya menyamarkan aset yang bersumber dari tindak pidana korupsi pengelolaan pertambangan nikel di Sultra. Penyidik menduga sejumlah tindakan dilakukan untuk menyembunyikan asal-usul kekayaan tersebut, termasuk membawa dana ke luar wilayah Indonesia.

"Diduga telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, atau melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2013-2025," ucap Anang.

Dugaan tindak pidana pencucian uang itu disebut berlangsung di Jakarta, Sulawesi Tenggara, serta sejumlah lokasi lain, baik di dalam maupun luar negeri. Sumber dana yang diduga dicuci berkaitan dengan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi PT BSJ yang diduga dilakukan secara melawan hukum.

Selain itu, dana tersebut diduga berasal dari aktivitas penjualan bijih nikel yang ditambang menggunakan izin bermasalah tersebut.

"Yang antara lain berasal dari penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi PT BSJ secara melawan hukum dan penjualan bijih nikel hasil penambangan berdasarkan izin tersebut," ujar dia.

Dalam penyidikan perkara ini, Kejagung juga menemukan indikasi kerugian keuangan negara dari aktivitas penjualan hasil tambang nikel ilegal. Penjualan tersebut diduga dilakukan melalui permufakatan jahat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan maupun hak untuk memperjualbelikan hasil pertambangan.