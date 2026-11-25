

JawaPos.com - Mabes Polri memecat Kombes Pol Chairul Anam secara tidak hormat. Keputusan itu diambil melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, pada Rabu (25/11). Chairul dipecat karena membuntuti pejabat pemerintahan terkait kasus dugaan makar terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa sidang etik dengan terduga pelanggar Chairul sudah mulai berjalan sejak pukul 09.00 WIB. Adalah Brigjen Pol Joas Feriko Panjaitan sebagai ketua majelis KKEP dan Kombes Pol Budi Yudantara sebagai wakil ketua.

Dalam sidang etik tersebut terungkap bahwa Kombes Chairul saat menjabat Kasatgaswil Jawa Tengah (Jateng) Densus 88 Antiteror Polri telah melakukan permufakatan terkait kegiatan surveillance atau pembuntutan terhadap sasaran yang tidak ada kaitan atau hubungannya dengan pekerjaan terduga pelanggar. Karena itu, dia disanksi berat.

”Pemberhentian tidak dengan hormat PTDH sebagai anggota Polri,” terang dia.

Atas putusan tersebut, terduga pelanggar menyatakan banding. Trunoyudo pun menegaskan kembali bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada Chairul terkait dengan tindakan tidak profesional sebagai personel Polri. Yakni melakukan tindakan nonprosedural dan menyalahgunakan wewenang. Sebab, pengintaian yang dilakukan oleh Chairul menyasar pejabat pemerintahan.

”Tentu ini sudah menyalahi dan dimanapun itu tidak sesuai dengan kode etik profesi,” jelas Trunoyudo.

Sebelum menjatuhkan sanksi PTDH kepada Chairul, Mabes Polri lebih dulu memberhentikan secara tidak hormat terduga pelanggar atas nama Brigjen Pol Tedjo Kusumo dan AKBP Guntur Yayus Putra. Keduanya juga menyatakan banding. Kasus yang menyeret Chairul berkelindan dengan kasus Tedjo. Yakni dugaan makar.