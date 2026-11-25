JawaPos.com - Mabes Polri menyidangkan Kombespol Chairul Anam (CA) secara etik pada Rabu (25/11). Dia turut membantu Brigjen Pol Tedjo Kusumo dalam kasus dugaan makar, dengan tugas membuntuti pejabat pemerintah secara tidak sah.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa sidang etik Kombes CA masih satu rangkaian dengan Brigjen Tedjo Kusumo dan AKBP Guntur Yayus Putra (GYP).

”Hari ini juga dilakukan sidang KKEP (Komisi Kode Etik Profesi) dengan tiga komisi KKEP terhadap saudara CA,” kata Trunoyudo kepada awak media.

Menurut Trunoyudo, sidang etik kepada Chairul dilakukan setelah mantan Kasatgaswil Detasamen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri Wilayah Jawa Tengah (Jateng) itu dihadirkan dalam sidang etik Tedjo.

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”Ini masih dalam satu kaitan dengan yang tadi malam (sidang etik Tedjo). Tadi malam kami sudah sampaikan hari ini untuk CA sedang proses untuk pemeriksaan sidang Komisi Kode Etik Polri,” jelasnya.

Dalam sidang KKEP Polri dengan terduga pelanggar Tedjo dan AKBP Guntur, Polri turut menghadirkan Chairul sebagai saksi.

Usai menjadi saksi dalam sidang etik Tedjo dan Guntur, Chairul tampak keluar dari Gedung Divisi Propam Polri.

Berdasar pantauan, Chairul sudah mengenakan pakaian tahanan seperti Tedjo. Dia dikawal personel Brimob untuk masuk ke dalam mobil tahanan.

Dalam sidang itu, Tedjo dan Guntur disanksi berat dengan hukuman PTDH atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

Persidangan Tedjo berlangsung sejak pukul 09.00 WIB dan dijadwalkan hingga pukul 18.00 WIB hari ini.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Irjen Pol M. Zulkarnain sebagai ketua majelis KKEP Polri tersebut, Tedjo dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran. Sehingga jenderal bintang satu itu disanksi tegas.