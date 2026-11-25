JawaPos.com - Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dengan terduga pelanggar Irjen Pol Slamet Uliandi batal terlaksana pada Rabu (25/11). Mabes Polri menunda sidang etik tersebut lantaran Uliandi masih dalam perawatan di rumah sakit.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa sebelum jadwal persidangan dimulai pada pukul 09.00 WIB, majelis KKEP Polri yang akan menyidangkan Uliandi sudah berada di Gedung Divpropam Polri, Jakarta.

Sekitar pukul 10.30 WIB, para pihak terkait memutuskan menunda sidang etik tersebut. Persisnya setelah mendengarkan penjelasan dari tim medis yang turut melakukan asesmen kondisi kesehatan mantan kepala Divisi TIK Polri tersebut.

”Maka pada pukul 10.30 WIB, ketua Komisi Kode Etik Profesi Polri saat ini memutuskan ditunda sampai dengan kondisi terduga pelanggar saudara SU (Uliandi) berdasarkan dari nanti observasi tim kedokteran Polri ini bisa dinyatakan dapat dihadirkan dalam sidang KKEP,” kata Trunoyudo kepada awak media.

Jenderal bintang satu Polri tersebut menyatakan bahwa keterangan dan data-data dari rumah sakit menunjukkan Uliandi tidak memungkinkan dihadirkan ke ruang sidang etik. Selain itu, kondisi Uliandi saat ini juga tidak memungkinkan untuk mengikuti sidang secara dalam jaringan (daring) atau online.

”Karena terduga pelanggar saudara SU saat ini ada di rumah sakit, maka berkomunikasi dengan pihak rumah sakit dalam observasinya, dan melakukan medis kepada terduga pelanggar saudara SU,” jelas dia.

Trunoyudo tidak bisa menyebutkan gangguan kesehatan atau penyakit yang diderita Uliandi. Dia juga tidak dapat menyebut tempat perawatan Uliandi di rumah sakit. Yang pasti, pihaknya terus berusaha patuh terhadap aturan dan ketentuan.

”Jadi, kami tidak bisa (sampai) kapan (sidang ditunda), tetapi paling tidak hasil dari asesmen nanti kedepan terus yang akan kami lakukan melalui observasi dan diagnosa, ini akan menjadi dasar untuk dapat menghadirkan terduga pelanggar SU pada sidang komisi kode etik,” imbuhnya.

Uliandi termasuk salah seorang perwira tinggi (pati) yang terseret dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, sudah ada tiga orang pati Polri yang dipecat tidak hormat karena terseret kasus tersebut.