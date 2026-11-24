JawaPos.com - Pengungkapan penipuan online atau online scamming jaringan internasional oleh Polri mengantarkan Pemerintah Indonesia kepada 141 WNI di Filipina. Ratusan WNI tersebut menjadi tersangka. Sebanyak 139 diantaranya sudah dipulangkan ke Indonesia pada Selasa (24/11).

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan dua orang WNI di KBRI Manila. Mereka melaporkan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di KE Towers, Pasay City, Metro Manila.

Laporan tersebut lantas ditindaklanjuti oleh Atase Kepolisian dan KBRI Manila. Koordinasi dilakukan dengan Philippine National Police atau PNP. Tujuannya mengumpulkan data terkait aktivitas yang dicurigai tersebut. Tidak lama setelahnya, pada 3 November 2026 dilakukan penindakan.

”Tim menemukan sejumlah barang dan sarana penting, yaitu ruangan yang ditata menyerupai kantor kepolisian Indonesia, seragam dan atribut instansi penegak hukum, simbol negara, serta sarana perbankan Indonesia,” ungkap Suyudi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).

Temuan tersebut menjadi bahan pendalaman. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri bersama Divhubinter Polri kemudian melakukan penyidikan dengan menghubungkan keterangan para korban, barang bukti komunikasi, serta aktivitas transaksi keuangan.

Penanganan perkara tersebut secara resmi tercatat dalam Laporan Polisi Model A Nomor LP/A/45/XI/2026/SPKT/Dittipidsiber Bareskrim Polri tertanggal 11 November 2026. Dari fakta hasil penyidikan dan alat bukti yang diperoleh penyidik, Polri berhasil membongkar modus jaringan tersebut.

Suyudi mengungkapkan bahwa sindikat internasional itu menjalankan modus operandi penipuan secara terstruktur. Tahap awal dimulai dari komunikasi antara korban dengan pelaku lewat panggilan telepon. Pelaku mengaku sebagai petugas jasa pengiriman dan menyampaikan paket atas nama korban.

”Lalu (pelaku) meminta konfirmasi identitas dan alamat korban. Selanjutnya, pihak lain mengaku sebagai anggota Polri dan menyampaikan tuduhan bahwa paket tersebut berkaitan dengan narkotika yang menggunakan identitas korban,” terang Suyudi.

Korban kemudian diarahkan mengikuti video call yang memperlihatkan seorang mengenakan seragam lengkap Polri dengan latar belakang menyerupai kantor Polri. Oleh pelaku, korban ditunjukkan dokumen dan surat yang seolah-olah otentik berasal dari Polri, Kejaksaan Agung, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Tidak berhenti sampai di situ, korban kemudian diancam akan menghadapi proses pidana atau pemblokiran aset. Korban diminta mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang telah ditentukan pelaku dengan alasan sebagai langkah pemeriksaan atau penitipan aset.

”Dalam variasi modus lainnya, korban bahkan diarahkan untuk mengajukan pinjaman daring, kemudian mentransfer dana hasil pencairannya kepada pelaku,” bebernya.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, WNI yang diduga berperan sebagai pelaku sebanyak 141 orang. Terdiri atas 113 orang laki-laki dan 28 orang perempuan. Sebagai langkah penanganan dan pemulangan terhadap ke-141 WNI tersebut, sebanyak 139 WNI berhasil dipulangkan ke Indonesia hari ini.