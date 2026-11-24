JawaPos.com - Dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dengan terduga pelanggar Brigjen Pol Tedjo Kusumo dan AKBP Guntur Yayus Putra, Polri turut menghadirkan saksi berinisial Kombes Pol CA. Dia juga akan sidangkan secara etik besok (25/11).

”Atas nama KBP CA besok sidang, besok sidang pelaksanaannya. Hari ini dihadirkan sebagai saksi atas keduanya (Brigjen Tedjo dan AKB Guntur),” ucap Trunoyudo saat ditanyai oleh awak media pada Selasa malam (24/11).

Usai menjadi saksi dalam sidang etik Brigjen Tedjo dan AKBP Guntur, Kombes Pol CA tampak keluar dari Gedung Divisi Propam Polri bersamaan dengan AKBP Guntur. Dia dikawal personel Brimob untuk masuk ke dalam mobil tahanan. Sejauh ini belum diketahui pasti peran Kombes Pol CA terkait dengan Tedjo dan Guntur.

Polri telah memutus Tedjo melakukan pelanggaran etik berat dalam kasus dugaan makar. Persidangan Tedjo berlangsung sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB hari ini. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Irjen Pol M. Zulkarnain sebagai ketua majelis KKEP Polri tersebut, Tedjo dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran. Sehingga jenderal bintang satu itu disanksi tegas.

”Sanksi administratif penempatan pada tempat khusus atau disebut dengan patsus selama 16 hari yang sudah dijalani oleh pelanggar. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” beber Trunoyudo.

Selain Tedjo, sidang etik dengan terduga pelanggar Guntur juga berlangsung hari ini. Guntur membantu Tedjo melakukan pengintaian saat masih bertugas di Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. Trunoyudo menyampaikan bahwa dalam sidang tersebut, Guntur menjalankan perintah Tedjo untuk membuntuti pejabat pemerintahan secara tidak profesional.

”Tidak ada kaitan atau hubungannya dengan tugas terkait dengan ancaman teroris, bahkan diketahui merupakan pejabat pemerintahan,” terang Trunoyudo.

Atas perbuatannya, majelis sidang KKEP Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Guntur. Dia dipecat secara tidak hormat karena terseret-seret dalam kasus dugaan makar terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia juga sudah menjalani sanksi administratif.