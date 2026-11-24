JawaPos.com - Tak hanya Brigjen Pol Tedjo Kusumo, Divisi Propam Polri turut menyidangkan AKBP Guntur Yayus Putra (GYP) pada Selasa (24/11). Dia terbukti membantu Tedjo dalam kasus dugaan makar hingga dipecat secara tidak hormat.

Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) atas terduga pelanggar Guntur berlangsung bersamaan dengan sidang etik Brigjen Tedjo. Anak buah jenderal bintang satu Polri tersebut membantu Tedjo melakukan pengintaian saat masih bertugas di Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa dalam sidang tersebut, Guntur diduga melanggar aturan saat menjabat sebagai Kanit 2 Subdit Tindak Direktorat Tindak Densus 88 Antiteror Polri. Dia menjalankan perintah Tedjo untuk membuntuti beberapa pejabat pemerintahan.

”Tidak ada kaitan atau hubungannya dengan tugas terkait dengan ancaman teroris, bahkan diketahui merupakan pejabat pemerintahan,” terang Trunoyudo.

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Atas perbuatannya, majelis sidang KKEP Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Guntur. Dia dipecat secara tidak hormat karena terseret-seret dalam kasus dugaan makar terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia juga sudah menjalani sanksi administratif.

”Berupa penempatan khusus selama 16 hari yang sudah dijalani pelanggar dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” bebernya.

Sebelumnya, Polri telah memutus Brigjen Tedjo melakukan pelanggaran etik berat dalam kasus dugaan makar. Persidangan tersebut berlangsung sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB. Usai kena PTDH, Tedjo digiring dengan pengawalan ketat personel Brimob Polri.

Mengenakan pakaian tahanan berwarna biru, dia langsung dibawa menggunakan kendaraan taktis (rantis) Brimob. Trunoyudo menyampaikan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada Tedjo merupakan wujud komitmen Polri di bawah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Yakni tidak ragu-ragu melakukan bersih-bersih ke dalam.



Dalam persidangan yang dipimpin oleh Irjen Pol M. Zulkarnain sebagai ketua majelis KKEP Polri tersebut, Tedjo dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran. Dia tidak profesional dalam menjalankan tugas karena terlibat dalam kasus dugaan makar. Karena itu dia dihukum secara administratif dan etik.

”Sanksi administratif penempatan pada tempat khusus atau disebut dengan patsus selama 16 hari yang sudah dijalani oleh pelanggar. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” beber Trunoyudo.