JawaPos.com - Majelis sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri memutus Brigjen Pol Tedjo Kusumo melakukan pelanggaran etik berat dalam kasus dugaan makar. Dia dipecat secara tidak hormat dari dinas kepolisian melalui sidang pada Selasa (23/11).

Persidangan tersebut berlangsung sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB. Usai kena Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), Brigjen Tedjo digiring dengan pengawalan ketat personel Brimob Polri. Mengenakan pakaian tahanan berwarna biru, dia langsung dibawa menggunakan kendaraan taktis (rantis) Brimob.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada Tedjo merupakan wujud komitmen Polri di bawah Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto. Yakni tidak ragu-ragu melakukan bersih-bersih ke dalam.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Irjen Pol M. Zulkarnain sebagai ketua majelis KKEP Polri tersebut, Tedjo dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran. Dia tidak profesional dalam menjalankan tugas karena terlibat dalam kasus dugaan makar. Karena itu dia dihukum secara administratif dan etik.



”Sanksi administratif penempatan pada tempat khusus atau disebut dengan patsus selama 16 hari yang sudah dijalani oleh pelanggar. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” beber Trunoyudo.

Lewat persidangan tersebut, Mabes Polri mengungkap bahwa Brigjen Tedjo sebagai terduga pelanggar saat bertugas di Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, melakukan permufakatan terkait kegiatan surveillance atau pembuntutan terhadap sasaran yang tidak ada kaitan atau hubungannya dengan pelaksanaan tugas.

”Bahkan diketahui (yang dibuntuti oleh Tedjo) merupakan pejabat pemerintahan,” ucap Trunoyudo.

Atas pelanggaran itu, Tedjo diputus melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b dan atau Pasal 5 ayat (1) huruf c dan atau Pasal 8 huruf c angka 1 dan atau Pasal 10 ayat (1) huruf d dan atau Pasal 10 ayat (1) huruf f dan atau Pasal 11 ayat (1) huruf a dan atau Pasal 11 ayat (1) huruf b Perpol Nomor 4 Tahun 2026.



Selain Irjen Zulkarnain, dalam sidang tersebut Brigjen Pol Sugeng Putut Wicaksono bertindak sebagai wakil ketua KKEP. Kemudian Brigjen Pol Farman ditunjuk menjadi anggota KKEP. Setelah Tedjo, Mabes Polri menjadwalkan sidang etik untuk tersangka lainnya.