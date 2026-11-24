JawaPos.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperketat pengawasan terhadap 139 warga negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan dari Manila, Filipina, karena diduga terlibat dalam sindikat penipuan daring atau online scamming. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap proses penegakan hukum sekaligus mencegah para terduga pelaku kembali menjalankan kejahatan serupa di luar negeri.

Ratusan WNI tersebut tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (24/11).

Pemulangan mereka dilakukan melalui koordinasi tim gabungan lintas kementerian dan lembaga, yakni Polri, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Manila, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), serta Kemenimipas yang bekerja sama dengan otoritas Filipina.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan, pihaknya siap memberikan dukungan kepada kepolisian dalam mengusut dugaan tindak pidana tersebut. Dukungan itu mencakup penyediaan informasi perlintasan keimigrasian hingga langkah administratif untuk memperkuat pengawasan terhadap para terduga pelaku.

“Jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan terus mendukung langkah-langkah aparat penegak hukum terhadap para pelaku, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang melakukan kejahatan dan memerlukan dukungan data keimigrasian. Data tersebut siap kami sajikan dan terus kita kerja samakan,” kata Agus.

Agus menyampaikan, terhadap 139 WNI yang kini menjalani proses penegakan hukum oleh kepolisian, Kemenimipas akan menerapkan langkah pencegahan melalui mekanisme keimigrasian. Kebijakan tersebut ditujukan untuk membatasi peluang mereka kembali bepergian ke luar negeri dan terlibat dalam aktivitas ilegal.

“Terhadap para pelaku yang 139 orang kembali dalam proses penegakan hukum di kepolisian, kami akan masukkan mereka dalam daftar pencegahan SOI (Subject of Interest), dan pada saat mereka mengajukan paspor, akan kami lakukan upaya-upaya penolakan,” ujar Agus.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Imigrasi dalam mengantisipasi keberangkatan WNI yang diduga hendak terlibat dalam aktivitas ilegal di luar negeri. Hingga November 2026, petugas Imigrasi telah menunda keberangkatan 1.502 WNI. Jumlah itu terdiri atas 1.339 calon pekerja migran nonprosedural dan 21 WNI yang diduga akan direkrut menjadi tentara bayaran di Rusia.

Selain penundaan keberangkatan, Imigrasi juga telah menolak 94 permohonan penerbitan paspor sepanjang 2026. Pengawasan turut diperkuat melalui optimalisasi peran Petugas Imigrasi Pembina Desa serta peningkatan pemeriksaan di berbagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menjelaskan, pengungkapan jaringan penipuan daring tersebut berawal dari operasi penindakan Philippine National Police di KE Towers, Pasay City, Metro Manila, pada 3 November 2026. Pengungkapan sindikat lintas negara itu bermula dari laporan dua WNI kepada KBRI Manila.

Dari hasil identifikasi, terdapat 141 WNI yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut, terdiri atas 113 laki-laki dan 28 perempuan. Sebanyak 139 orang telah dipulangkan ke Indonesia, sedangkan dua orang lainnya masih menjalani proses hukum pidana di kepolisian Filipina.

Penelusuran terhadap paspor para terduga pelaku juga menemukan adanya riwayat perjalanan ke berbagai negara. Mobilitas mereka tercatat mencakup Kamboja, Laos, Thailand, Malaysia, Vietnam, Pakistan, Uni Emirat Arab (Abu Dhabi), Turki, Kuwait, Bangladesh, hingga Madagaskar.

Dalam menjalankan aksinya, sindikat tersebut diduga menggunakan berbagai identitas palsu untuk mengelabui korban. Pelaku menyamar sebagai petugas perusahaan jasa ekspedisi hingga anggota Polri melalui panggilan video. Mereka bahkan menggunakan latar ruangan yang dibuat menyerupai kantor kepolisian Indonesia.

Untuk meyakinkan korban, para pelaku turut memanfaatkan atribut instansi dan dokumen palsu yang mencatut nama Polri, Kejaksaan, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Modus tersebut digunakan untuk menekan hingga memeras korban agar menyerahkan sejumlah uang.

Berdasarkan kompilasi laporan polisi sementara dari berbagai daerah, sedikitnya terdapat 87 korban penipuan di Indonesia. Total kerugian yang dilaporkan mencapai Rp 46.785.698.399 atau sekitar Rp 46,78 miliar.

Kapolri menegaskan, Polri akan terus melakukan penindakan terhadap jaringan kejahatan siber yang beroperasi lintas negara. Dia memastikan penegakan hukum akan dilakukan secara profesional dan berkelanjutan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai modus penipuan digital.